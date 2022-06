Avnet Abacus si aggiudica il TDK European Distribution Gold Award

Avnet Abacus, una delle società attive in Europa nella distribuzione di prodotti d’interconnessione, di componenti passivi, di dispositivi elettromeccanici e di unità di potenza, e divisione regionale di Avnet, annuncia di essere il vincitore esclusivo del TDK European Distribution Gold Award nella categoria dei distributori globali.

“Senten Manten” è un’espressione giapponese che significa “risultato perfetto”, o “punteggio massimo”. TDK utilizza il sistema Senten Manten per valutare le performance dei distributori in base ai risultati ottenuti e alla collaborazione con il produttore stesso, in quattro ambiti: prestazioni di business, gestione delle scorte, termini contrattuali, eccellenza operativa.

“Data la domanda molto elevata in atto per i nostri prodotti, anche una buona gestione dell’inventario e una pianificazione a lungo termine sono stati importanti fattori di successo per il premio nel 2021”, ha affermato Dietmar Jaeger, capo della divisione Global Distributor di TDK. “Tra i distributori internazionali, Avnet Abacus ha svolto un ottimo lavoro mostrando prestazioni stabili con buoni tassi di crescita sia a lungo termine che negli ultimi tre anni”.

“Siamo orgogliosi e felici che TDK, uno dei nostri maggiori partner, ci abbia assegnato ancora una volta il suo European Distribution Award”, ha affermato Rudy Van Parijs, Presidente Avnet Abacus. “In primo luogo, stiamo crescendo più velocemente del mercato perché crediamo che fornire supporto locale sia importante per essere vicini ai nostri clienti. In secondo luogo, investiamo in prodotti aggiuntivi e volumi più elevati. Il valore del nostro inventario è attualmente circa il 65% in più rispetto a un anno fa. Terzo, offriamo le migliori soluzioni logistiche sia ai nostri clienti che ai nostri fornitori”.

Avnet Abacus è un distributore autorizzato di TDK in tutta Europa e offre l’intera gamma di componenti elettronici passivi, inclusi condensatori ceramici multistrato e condensatori elettrolitici in alluminio e a film, ferriti e induttori, componenti e moduli ad alta frequenza, dispositivi piezo e di protezione, sensori.