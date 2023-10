Un nuovo centro di Ricerca e Sviluppo per Liyu Italia

Un nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo deputato alla sperimentazione di tecnologie, materiali, inchiostri e software. Lo ha inaugurato Liyu Italia a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano.

Il nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo offre uno spazio ancora più ampio per accogliere la vasta gamma di soluzioni di stampa e taglio firmate Liyu. Sono, infatti, già 8 i sistemi attualmente installati e pronti per test, prove di stampa e demo personalizzate per clienti e prospect. Già allestiti anche due inediti Creative Center, che ospitano il frutto delle prime sperimentazioni e che verranno via via arricchiti.

“Si tratta di spazi in continua evoluzione, che mostrano non solo l’estrema versatilità dei nostri sistemi, ma che vogliono al tempo stesso ispirare i clienti e i prospect con idee per ampliare il proprio business”, spiega Mauro Piotti.

Un nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo a conferma del successo di Liyu in Italia

L’inaugurazione del nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo rappresenta un ulteriore e importante step del percorso di crescita del brand Liyu in Italia. Lo stesso che in pochi anni si è accreditato come uno dei principali player di riferimento nel settore della stampa digitale. Dal 2017, infatti, anno dell’ingresso di Liyu in Italia, sono state messe a segno oltre 230 installazioni su tutto il territorio nazionale. Qui l’azienda opera in modo diretto nel Centro Nord, mentre per il Centro Sud si avvale di un ristretto network di partner commerciali. Tutti accuratamente selezionati e attualmente in ampliamento.

Il successo ottenuto in questi anni è frutto non solo delle prestazioni assicurate dai sistemi di stampa Liyu, ma anche della qualità del servizio offerto dall’organizzazione italiana.

“La competenza e la professionalità del nostro team tecnico-commerciale e l’assistenza pre e post vendita rappresentano asset fondamentali: un ulteriore valore aggiunto che si somma alla completezza di gamma che non ha eguali sul mercato”, prosegue Mauro Piotti.

Ad oggi il catalogo Liyu comprende, infatti, 18 differenti tecnologie che spaziano da sistemi di stampa flatbed, ibridi e roll-to-roll, fino ai plotter da taglio. Ogni modello, inoltre, può essere personalizzato con funzioni opzionali e configurazioni customizzate per soddisfare le specifiche esigenze applicative di settori che spaziano dalla visual communication fino a mercati verticali tra cui l’industria del mobile, del vetro, il tessile e la lavorazione della pelle, solo per citarne alcuni.

Presto un ricco calendario di eventi tematici e workshop per target verticali

“La gamma Liyu è in costante ampliamento e il nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo si inserisce in questo processo di evoluzione tecnologica come uno spazio dinamico, pronto ad accogliere di volta in volta le soluzioni più innovative con cui il nostro team di tecnici hardware e software potrà effettuare test e sperimentazioni in sinergia con la Casa Madre”, aggiunge Piotti.

La collaborazione con Liyu International si basa, infatti, anche su un continuo e costruttivo confronto in ottica di progettazione, ingegnerizzazione, ottimizzazione e sviluppo delle tecnologie. Imminente, inoltre, il lancio di importanti novità in ottica di espansione in nuovi mercati industriali, che verranno presentate da Liyu International in occasione di Fespa Eurasia (Istanbul, novembre 2023) e Fespa 2024.

Il dinamismo che caratterizza il nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo di Liyu Italia si tradurrà presto anche in un ricco calendario di eventi tematici e workshop per target verticali. Giornate su invito dedicate a specifici clienti e prospect, a cui verranno offerti inediti approfondimenti su tecnologie, materiali, inchiostri e applicazioni speciali.