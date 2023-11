Western Digital: idee regalo per ogni tasca

Sono tante le idee regalo di Western Digital in vista delle festività natalizie, studiate per ogni esigenza di archiviazione e per ogni budget. Scopriamo insieme le proposte principali!

Per giocare con il proprio PC portatile: l’unità WD_BLACK™ SN770M NVMe™SSD è il regalo ideale per chi ama giocare su PC portatile, un mercato in continua espansione che conta sempre più titoli AAA. Questa soluzione consente di raggiungere i massimi livelli di performance e avere sempre a disposizione lo spazio di archiviazione necessario per conservare tutti i giochi.

Per gli amanti della PlayStation: si adatta anche alla nuovissima PS5 Slim, l’unità WD_BLACK SN850P NVMe SSD per PS5, un dispositivo ufficialmente testato e certificato per la console di Sony Interactive Entertainment.

Per gli appassionati di Xbox: la nuova scheda di espansione WD_BLACK C50 per Xbox è il regalo perfetto per chi è alla ricerca di nuovo spazio per aumentare la capacità della propria Xbox Series X|S.

Per il fotografo della famiglia: la scheda SanDisk PRO-CINEMA CFexpress Type B card è perfetta per i creativi che vogliono portare la qualità dei loro contenuti a nuovi livelli; questa potente scheda offre le prestazioni professionali necessarie per realizzare filmati cinematografici di altissima qualità.

E per pensieri più “economici” ma ugualmente di grande qualità è possibile scegliere:

L’unità flash SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C per avere uno spazio di archiviazione compatibile con i connettori USB Type-A e Type-C e spostare facilmente i file tra smartphone, tablet o Mac e computer.

L’unità WD Blue SN580 NVMe SSD , progettata per creativi e professionisti che vogliono aumentare le prestazioni del proprio PC.

Per finire: le schede di memoria con licenza d’uso Nintendo per Nintendo Switch.

Per scoprire e partecipare al programma di affiliazione di Western Digital e beneficiare delle promozioni a disposizione, è possibile visitare la pagina dedicata qui.