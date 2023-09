Western Digital dà il bentornato sui banchi di scuola

Con un nuovo anno scolastico appena iniziato, Western Digital è al fianco di studenti e insegnanti per preparare il loro spazio di lavoro e per uno scambio più semplice delle informazioni in classe. Grazie a nuove avanzate tecnologie per una gestione efficace dei dati, Western Digital offre un’ampia gamma di soluzioni per archiviare, trasferire, modificare e condividere documenti, elaborati.

Piani di studio online, nuove piattaforme per l’apprendimento in forma digitale, strumenti di collaborazione virtuale e condivisione di materiali su cloud. La Scuola 4.0 è diventata una parte fondamentale dell’attuale esperienza scolastica e le nuove tecnologie continuano a trasformare le modalità di lavoro e apprendimento. La Strategia Nazionale 2025 per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione in Italia traccia il percorso per l’adozione nel nostro Paese di nuovi strumenti di e-learning e dell’IA anche nel mondo della scuola. Obiettivo: facilitare la condivisione di informazioni e garantire un maggior coinvolgimento delle nuove generazioni.

Con Western Digital elaborati sempre a portata di mano

SanDisk Ultra Dual Drive Go permette di trasferire facilmente i file da qualsiasi computer con accesso USB Type-A a dispositivi con accesso USB Type-C, come tablet, Mac e smartphone, compreso l’ultimo iPhone. Le prestazioni dell’USB 3.1 Gen 1, con velocità di lettura di 150 MB/s, consentono di spostare rapidamente foto, documenti e file da un dispositivo all’altro e il formato sottile permette agli utenti di portare la chiavetta USB ovunque.

L’unità WD My Passport HDD è una soluzione di archiviazione affidabile e portatile, con un design elegante che sta nel palmo di una mano. Offre uno spazio per archiviare, organizzare e condividere foto, video, musica e documenti. Combinato al software di backup e alla protezione con password (solo per Windows), l’unità HDD garantisce la massima sicurezza dei contenuti digitali. Ulteriore vantaggio: per un periodo di tempo limitato, Western Digital offre l’aggiornamento automatico di alcuni prodotti includendo un anno in più di garanzia limitata.

Salvare tutto a casa per accedere ovunque

WD My Cloud Home è un dispositivo di archiviazione cloud personale facile da usare che si collega direttamente al router Wi-Fi. Lo strumento consente agli utenti di salvare e organizzare i contenuti digitali in un unico luogo. A differenza di un Network Attached Storage, è una semplice soluzione centralizzata che esegue automaticamente il backup dei dati più importanti. Inoltre, My Cloud Home offre la possibilità di accedere ai contenuti in modalità wireless tramite l’applicazione mobile e una connessione Internet.

Western Digital riserva a studenti e insegnanti uno sconto del 15% per tutti gli acquisti su WD Store.