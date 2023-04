Applicazioni video: Adobe annuncia nuove funzionalità

Adobe ha annunciato novità assolute per la sua famiglia di applicazioni video, tra cui una nuova versione di Premiere Pro più veloce e affidabile che si arricchisce della funzionalità per l’editing video testuale basato sull’IA e funzionalità di mappatura toni automatica oltre a decine di nuove feature richieste direttamente dalla community di creativi.

Grazie alla significativa accelerazione della GPU e ai miglioramenti del flusso di lavoro, questa versione di Premiere Pro è la più veloce mai rilasciata. Inoltre, al NAB Show di scena fino al 19 aprile a Las Vegas, Adobe sta celebrando i 30 anni di After Effects, il software di motion design più apprezzato del mondo per i professionisti del video e del settore cinematografico, annunciando un pannello delle proprietà sensibile al contesto in After Effects e miglioramenti richiesti dai professionisti, per una maggiore produttività degli utenti, un supporto omogeneo dei colori e un’ottimizzazione delle prestazioni.

Le ultime innovazioni di Adobe per le applicazioni video sono studiate per soddisfare le odierne esigenze di lavoro dei professionisti che operano nel campo del motion design e dell’editing, automatizzando compiti che richiedono molto tempo e liberando così risorse creative da sfruttare per lo sviluppo di storie. Adobe ha anche annunciato nuove partnership e innovazioni per espandere Frame.io – la sua piattaforma per la collaborazione video – a foto e PDF.

“I professionisti di video content si trovano di fronte alla sfida di una domanda insaziabile di contenuti originali su piattaforme e schermi che cresce in misura esponenziale”, ha dichiarato Ashley Still, Senior Vice President, Creative Product Group and Digital Media Growth Adobe. “Siamo entusiasti di poter migliorare i flussi di lavoro e ispirare nuove forme di creatività con innovazioni all’avanguardia per Premere Pro e After Effects, che offrono ai professionisti della creatività la possibilità di concentrarsi sulla loro arte, eliminando compiti impegnativi in termini di tempo e che rallentano l’ideazione, la creazione e la delivery di contenuti.”

Applicazioni video: la crescita del settore

La gamma di applicazioni video di Adobe ha contribuito all’editing e agli effetti visivi di film e serie TV di grande successo tra cui “Top Gun: Maverick”, “Black Panther: Wakanda Forever”, “Missing”, “Atlanta” e “The Bear”. Il film vincitore del premio Oscar di quest’anno, “Everything Everywhere All at Once”, il vincitore dell’Oscar “Navalny” e quasi due terzi dei film presentati al Sundance Film Festival 2023 sono stati montati con Premiere Pro. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha inoltre riconosciuto Adobe Substance 3D, che ha visto una rapida adozione nell’industria video, per aver trasformato gli effetti visivi e le animazioni in film come “Spider-Man: No Way Home”, “Dune”, “Star Wars; Episodio IX – L’ascesa di Skywalker”, “Frozen 2”, “Lightyear”, “Blade Runner 2049” e “First Man”.

Con una domanda di contenuti in costante crescita – è raddoppiata negli ultimi due anni e dovrebbe quintuplicare nel prossimo biennio – i creator di video hanno bisogno di strumenti che consentano di fornire contenuti di alta qualità con una rapidità mai vista prima. Grazie ad Adobe Sensei, il motore AI e machine learning di Adobe, Premiere Pro e After Effects sono ora in grado di velocizzare i flussi di lavoro video e offrire un editing basato sull’AI che consente ai team di produzione di risparmiare tempo prezioso e ridurre i costi in misura significativa.

I principali aggiornamenti di Premiere Pro includono:

Editing testuale , che rivoluziona i flussi di lavoro per la post-produzione. Premiere Pro è l’unico software di editing professionale a incorporare l’editing testuale, trasformando il modo in cui i creator si approcciano alla loro arte con un editing video semplice quanto il copia/incolla di un testo. L’editing testuale supportato da Adobe Sensei analizza e trascrive automaticamente le clip, cosicché autori, producer e assistenti non devono fare altro che copiare e incollare le frasi nell’ordine desiderato per vederle comparire istantaneamente nella timeline. Un’apposita finestra di ricerca permette di individuare le trascrizioni per identificare frasi e parole esatte.

, che consente agli editor di mixare e abbinare filmati HDR da diverse fonti in un unico progetto SDR, ottenendo colori coerenti e di qualità. In questo modo non è più necessario utilizzare tabelle di consultazione (LUT) o perdere tempo per mappare manualmente i valori HDR rispetto alle timeline SDR. Grazie alle funzionalità e ai miglioramenti richiesti direttamente dagli utenti, la nuova versione di Premiere Pro è più rapida e affidabile. Oltre a un potenziamento generale delle prestazioni e della stabilità, le nuove funzionalità includono il salvataggio automatico in background , nuove opzioni di ripristino del sistema, un Effects Manager per plug-in e una maggiore accelerazione della GPU. Per i formati AVC Intra e professionali come ARRI RAW, RED RAW e Sony Venice V2, insieme ai video scope, alle transizioni e ai modelli di titolo accelerati dalla GPU, l’esperienza di editing diventa istantanea e reattiva, consentendo agli editor di lavorare con filmati 8K nella timeline.

: i potenziamenti includono il che permette agli editor di bloccare una sequenza, in modo da renderla di sola lettura per gli altri utenti; , per visualizzare chi sta lavorando a progetti condivisi; e la possibilità di , grazie alla quale gli editor possono proseguire l’attività offline e pubblicare le modifiche senza sovrascrivere l’operato altrui quando tornano online. Incluso con Creative Cloud, il supporto di Frame.io permette una condivisione sicura, revisioni collaborative e una gestione di progetto per gli editing con Premiere Pro, comprese le funzionalità di esportazione diretta, upload e Condivisione per revisione. Premiere Pro soddisfa inoltre le richieste della community di Adobe, aggiungendo anche un supporto formati migliorato per le fotocamere RED V-Raptor X, ARRI Alexa 35 e Sony Venice v2, un supporto Speech to Text ampliato per le lingue olandese, norvegese, svedese e danese, un’accelerazione della GPU per effetti di demosaicizzazione e transizione, un track targeting semplificato e possibilità di esportazione e rendering diretti in Adobe Media Encoder.

Le innovazioni di After Effects includono:

Nuovo pannello delle proprietà , che consente un accesso semplice e rapido alle principali impostazioni di animazione in un’unica, comoda posizione. Il pannello delle proprietà è sensibile al contesto, mostra automaticamente i comandi più importanti richiesti in base alle selezioni, riduce il tempo necessario per navigare nella timeline e abbrevia la curva di apprendimento per i nuovi utenti.

, che consente un accesso semplice e rapido alle principali impostazioni di animazione in un’unica, comoda posizione. Il pannello delle proprietà è sensibile al contesto, mostra automaticamente i comandi più importanti richiesti in base alle selezioni, riduce il tempo necessario per navigare nella timeline e abbrevia la curva di apprendimento per i nuovi utenti. Nuovi ACES e OpenColorIO , che mantengono la coerenza dei colori nella condivisione di contenuti con altre app di post-produzione e agevolano la creazione di immagini più prevedibili e ultrarealistiche in minor tempo e con meno fatica.

, che mantengono la coerenza dei colori nella condivisione di contenuti con altre app di post-produzione e agevolano la creazione di immagini più prevedibili e ultrarealistiche in minor tempo e con meno fatica. Nuove funzionalità richieste dalle community, che forniscono ottimizzazioni delle prestazioni, tra cui una selezione più veloce dei livelli della timeline e il rendering di forme in più fotogrammi, oltre alle nuove scorciatoie da tastiera per mascherini traccia selezionabili. Ora After Effects consente agli utenti di risolvere problemi comuni senza doversi rivolgere all’assistenza di esperti IT, grazie al troubleshooting in-app per potenziali problematiche del flusso di lavoro, ottimizzazioni delle prestazioni del sistema, semplici interfacce per attivare e disattivare plug-in e la diagnostica che risolve i colli di bottiglia in cache e preferenze.

Partnership e programmazione al NAB 2023 e oltre per le nuove applicazioni video Adobe

Per permettere ai partner di offrire esperienze creative che possano ispirare, trasformare e far progredire il mondo, Adobe ha lanciato un nuovo Video Partner Program per un approccio olistico end-to-end per tutti gli strumenti video Adobe. Il programma consente di accedere a vantaggi esclusivi e a risorse e soluzioni studiate per aiutare i nostri partner a crescere e svilupparsi. Sono ormai oltre 400 i partner globali che forniscono soluzioni per i clienti Adobe, inclusi AMD, Intel e Nvidia, i produttori di fotocamere Canon, DJI, Nikon, RED e Sony e fornitori di tecnologia che spaziano da AWS a Fraunhofer IIS e Microsoft. Grazie a una serie di integrazioni con FUJIFILM recentemente annunciate, Frame.io – la piattaforma collaborativa di Adobe leader in ambito di revisione e approvazione contenuti video – si espanderà anche ai flussi di lavoro end-to-end per la cattura, l’editing, la revisione e l’approvazione di foto.