200 installazioni per Liyu in Italia

Liyu ha messo a segno uno sviluppo esponenziale che le ha permesso di raggiungere l’ambizioso traguardo delle 200 installazioni sul territorio italiano. Forte di un consolidato successo internazionale che vede il brand ormai affermato tra i big player del settore, l’azienda accelera la crescita in Italia conquistando la fiducia di stampatori e industrie.

Le 200 installazioni raggiunte sono un risultato frutto di un mix di attività su più fronti, a partire dal continuo potenziamento del team aziendale composto da professionisti tecnico/commerciali, passando per il costante ampliamento della gamma e degli ambiti applicativi, fino alla creazione del network di distributori ufficiali accuratamente selezionati lungo tutta la penisola.

Tante le novità degli ultimi mesi che hanno contribuito al consolidamento di questo successo. Sul fronte tecnologico la presentazione della nuova gamma Pro XL, che comprende i plotter flatbed KC 3020 Pro XL e le ibride Q2/Q3 Pro XL, con cui Liyu è entrata di diritto nella categoria dei produttori di fascia alta. Questa nuova linea di stampanti, oltre ad aver raddoppiato il catalogo Liyu, assicura inedite prestazioni in termini di produttività e qualità anche in formato Extra Large, ampliando il target di riferimento per rispondere efficacemente alle esigenze di grandi stampatori e industrie di vari settori merceologici.

Ulteriore booster di crescita, il potenziamento della divisione dedicata al taglio digitale, con plotter e utensili ingegnerizzati per diversi mercati industriali che stanno riscuotendo grande interesse. Tra i fattori distintivi, che hanno permesso di raggiungere le 200 installazioni, la consulenza altamente professionale che viene offerta dal team della divisione taglio di Liyu, guidata da Gianluca Bondioli, ai clienti dei diversi settori industriali, a partire dal settaggio del sistema più adatto alle specifiche necessità produttive, fino ai training post installazione. Fiore all’occhiello delle soluzioni di taglio, la famiglia di plotter Platinum Q-Cut, disponibili in diversi formati, tutti personalizzabili grazie all’ampio range di utensili studiati per le differenti lavorazioni. Anche i sistemi di taglio Liyu, così come l’ampio range di stampanti, sono progettati per garantire un flusso di lavoro automatizzato e conforme agli standard dell’Industry 4.0.

200 installazioni non bastano

Il 2023 per Liyu Italia si preannuncia effervescente. L’azienda, infatti, ha pianificato un fitto calendario di eventi che verrà inaugurato con la presenza in contemporanea a Mecspe (Bologna, 29-31 marzo), per incontrare il mondo industriale, e a Viscom Bari (31 marzo – 1 aprile) per il settore della visual communication. Già confermata la partecipazione nel corso dell’anno a manifestazioni fieristiche dedicate alle lavorazioni industriali di legno, vetro, tessuto e pelle. A questi si aggiunge un ricco programma di open house itineranti che partiranno dalla sede di Liyu Italia a Milano.

Denominatore comune della proposta commerciale Liyu è il valore aggiunto dell’approccio altamente consulenziale racchiuso nel claim “Cresce la nostra gamma, cresce il tuo business”.