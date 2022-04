Arriva Frame.io per agli abbonati a Creative Cloud

Adobe ha annunciato che Frame.io, la piattaforma di collaborazione per video leader del settore, sarà disponibile per i milioni di abbonati a Creative Cloud e ha rilasciato aggiornamenti per After Effects e Premiere Pro, incluso il supporto M1 nativo per After Effects. Con l’introduzione di Frame.io all’interno di Creative Cloud, gli editor video e le principali parti coinvolte in questo tipo di progetti, inclusi producer, agenzie e clienti, sono in grado di collaborare senza problemi sul cloud.

In uno scenario che vede crescere costantemente la domanda di contenuti video e nuove modalità di lavoro collaborativo sempre più ibride, questo è il primo flusso di lavoro integrato di revisione e approvazione per la post-produzione, che consente di accelerare più che mai i processi di approvazione e di editing video.

Da ora, come parte di un abbonamento Creative Cloud, i creatori di video possono:

Condividere i propri progetti ancora work-in-progress con un numero illimitato di utenti in qualsiasi parte del mondo.

Ricevere commenti e annotazioni accurati per ogni fotogramma direttamente all’interno di Premiere Pro e After Effects, il tutto senza uscire dalla timeline.

Utilizzare la tecnologia di trasferimento file accelerato di Frame.io per caricare e scaricare rapidamente i file multimediali con 100 GB di spazio di archiviazione Frame.io dedicato.

Lavorare su cinque progetti diversi contemporaneamente con un altro utente da remoto.

Lavorare con Camera to Cloud: il modo più veloce, più semplice e più sicuro per ottenere il materiale girato.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Steve Warner, Vice President of Digital Video and Audio di Adobe: «La combinazione di Premiere Pro e Frame.io offre agli utenti l’unica soluzione end-to-end al mondo per la creazione di video, dall’acquisizione all’editing fino all’output finale. Questo è il primo passo verso la creazione di una potente piattaforma basata su cloud per il futuro della creazione di video».

Registi importanti stanno già scoprendo i vantaggi delle funzionalità di collaborazione abilitate da Premiere Pro e Frame.io. Le due soluzioni sono state utilizzate per esempio nella realizzazione di Everything Everywhere All At Once di A24. Paul Rogers, editor del film che si è occupato del montaggio, ha commentato: “Premiere Pro è meraviglioso e non potrei immaginare di utilizzare nessun altro programma per il montaggio. Insieme a Frame.io, l’intero flusso di lavoro è stato molto intuitivo. Sono stato in grado di concentrarmi sul film, non sugli strumenti”. Tra gli altri progetti recenti che hanno fatto leva su Premiere Pro figurano: Sir Gawain e il Cavaliere Verde e After Yang di A24, il candidato all’Oscar Ascension, Navalny di CNN Films e HBO Max, Atlanta di FX.

After Effects e Premiere Pro ora più rapidi ed efficienti

Da oggi è disponibile anche l’ultima versione delle applicazioni video Adobe Creative Cloud, che offre nuove funzionalità e perfezionamenti del flusso di lavoro in gradi di aiutare i professionisti del video e gli storyteller a creare contenuti avvincenti. Gli aggiornamenti includono:

After Effects:

Il supporto nativo a M1 consente ora un avvio fino a sette volte più veloce e rende le composizioni due volte più veloci sui Mac M1 rispetto a un iMac Pro Intel 10 core. Questo offre ai motion designers maggiore libertà creativa poiché permette loro di riprendere il lavoro molto più rapidamente.

Rilevamento Modifiche Scena basato su Adobe Sensei fa leva intelligenza artificiale e machine learning per rilevare automaticamente i cambiamenti di una scena in una clip modificata e posizionarli come livelli individuali o creare marcatori nei punti di montaggio per una configurazione più rapida del progetto.

fa leva intelligenza artificiale e machine learning per rilevare automaticamente i cambiamenti di una scena in una clip modificata e posizionarli come livelli individuali o creare marcatori nei punti di montaggio per una configurazione più rapida del progetto. Il visualizzatore esteso consente agli utenti di visualizzare i livelli 2D e 3D situati all’esterno del bordo di un frame quando si utilizza il Draft 3D, di vedere di più del design, di navigare nello spazio 3D e di spostare più facilmente i livelli 3D. Gli utenti possono nascondere o oscurare l’area oltre l’inquadratura per dare un’occhiata al girato finale.

consente agli utenti di visualizzare i livelli 2D e 3D situati all’esterno del bordo di un frame quando si utilizza il Draft 3D, di vedere di più del design, di navigare nello spazio 3D e di spostare più facilmente i livelli 3D. Gli utenti possono nascondere o oscurare l’area oltre l’inquadratura per dare un’occhiata al girato finale. Gli indicatori di binning per i livelli 3D mostrano quali livelli 3D vengono renderizzati insieme nello stesso spazio 3D, consentendo di intersecare e proiettare ombre l’uno sull’altro. Ciò offre agli utenti una mappa visiva di come After Effects combina i livelli 2D e 3D insieme.

Premiere Pro:

Barra di Intestazione ed esperienza di Importazione ed Esportazione completamente reimmaginate e rese più semplici ed intuitive grazie al successo della Beta pubblica:

La funzionalità di Importazionesi concentra sui media piuttosto che sulle impostazioni del progetto, consentendo ai creatori di video di selezionare più facilmente i file per assemblare i contenuti da posizioni diverse. Ciò rende il processo più veloce per i professionisti e più facile per i nuovi utenti.

La Barra di Intestazione offre una navigazione più pulita e centralizzata in modo che gli utenti possano passare rapidamente da attività di importazione alla modifica ed esportazione. La funzionalità di Esportazione consente agli utenti di caricare rapidamente i contenuti direttamente su piattaforme come YouTube, Facebook e Twitter. È dotato di preimpostazioni intelligenti che eliminano tutte quelle operazioni di codifica e preparazione dei file, rendendo la distribuzione dei contenuti più facile sia per i nuovi utenti che per i professionisti.

Colore Automatico basato su Adobe Sensei utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a individuare velocemente le correzioni colore da effettuare durante il primo passaggio. Funge da guida per aiutare i nuovi utenti a familiarizzare con il processo di modifica ma è anche un punto di partenza per gli utenti esperti per seguire rapidamente la correzione del colore prima di passare ad attività secondarie, come la tonalità della pelle o le regolazioni del cielo. Colore automatico è stato introdotto come Tono automatico nella beta pubblica di Premiere Pro nel 2021.

utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a individuare velocemente le correzioni colore da effettuare durante il primo passaggio. Funge da guida per aiutare i nuovi utenti a familiarizzare con il processo di modifica ma è anche un punto di partenza per gli utenti esperti per seguire rapidamente la correzione del colore prima di passare ad attività secondarie, come la tonalità della pelle o le regolazioni del cielo. Colore automatico è stato introdotto come Tono automatico nella beta pubblica di Premiere Pro nel 2021. Miglioramenti alle prestazioni e al flusso di lavoro attraverso la possibilità di mostrare e nascondere i marcatori in base al colore, un indicatore di avanzamento del remix per le clip audio e il miglioramento del trim mode playback looping.

attraverso la possibilità di mostrare e nascondere i marcatori in base al colore, un indicatore di avanzamento del remix per le clip audio e il miglioramento del trim mode playback looping. Nuove risorse Adobe Stock gratuite, tra cui migliaia di filmati HD, modelli di grafica animata e altro, sono ora disponibili nell’app per aiutare a creare video che si distinguono.

Chi parteciperà al NAB Show quest’anno (23-27 aprile 2022) può dare un’occhiata a queste nuove funzionalità e ascoltare gli esperti del settore direttamente allo stand di Adobe e Frame.io (#N3404, North Hall and #C9520, Central Hall) presso il Las Vegas Convention Center e presso gli stand degli oltre 100 partner.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul blog di Adobe a questo LINK. Qui invece update puntuali sulle nuove funzionalità: Premiere Pro e After Effects.

Frame.io e gli altri: prezzi e disponibilità

Frame.io per Creative Cloud sarà preinstallato con Premiere Pro e After Effects. I clienti di Creative Cloud possono accedere a Frame.io da Premiere Pro o After Effects utilizzando il proprio Adobe ID. Gli aggiornamenti alle app Premiere Pro e After Effects sono rilasciati a livello globale oggi e saranno disponibili per tutti i membri aventi diritto entro la settimana.