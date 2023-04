L’unità ASUSTOR AS6004U e MyArchive rivoluzionano le modalità d’espansione dei NAS

ASUSTOR AS6004U e sfruttare le funzionalità dell’app MyArchive. ASUSTOR rivoluziona le modalità con cui è possibile espandere lo spazio di archiviazione dei propri NAS. Di fronte alla necessità di poter disporre di ulteriore spazio di archiviazione sul proprio NAS, a seconda del tipo dl dispositivo di cui si dispone, è normalmente possibile procedere alla sostituzione dell’intero set di dischi con unità di capacità maggiore oppure aggiungere nuove unità negli alloggiamenti rimasti liberi o ancora collegare e scollegare all’occorrenza un disco esterno USB. ASUSTOR offre un’ulteriore possibilità, ossia quella di collegare al NAS l’unità di espansionee sfruttare le funzionalità dell’app MyArchive.

Progettata per consentire di espandere la capacità di archiviazione dei NAS ASUSTOR in modo semplice e immediato, l’unità AS6004U può venire collegata in pochi istanti via USB 3.0, utilizzando un apposito cavo fornito in dotazione, ed è immediatamente pronta a offrire nuovo spazio senza la necessità di dover intervenire sull’array di dischi del NAS.

Dotata di 4 alloggiamenti hot swap, in grado di accogliere HDD con capacità massima fino a 22 TB, che possono venire configurati in modalità Single disk, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10, l’unità AS6004U offre anche il supporto all’esclusiva funzionalità ASUSTOR MyArchive, che le consente di venire utilizzata come una soluzione storage a dischi rimovibili, quindi, in grado di espandere la capacità di archiviazione del NAS in modo virtualmente illimitato.

I volumi MyArchive, grazie al supporto dei file system EXT4, exFAT, NTFS, HFS+ e Btrfs, all’occorrenza possono essere inseriti anche in enclosure o docking station eSATA/USB per essere letti da PC Windows (file system NTFS) o a Mac (file system HFS+), o venire montati direttamente su altri NAS ASUSTOR, consentendo di trasferire rapidamente diversi terabyte di dati da un NAS all’altro.

Grazie al sistema operativo ADM 4.2, inoltre, i volumi MyArchive possono venire montati e smontati automaticamente all’inizio e al termine delle operazioni di backup, semplificando l’esecuzione delle strategie di backup 3-2-1 e assicurando la massima protezione ai dati.

Per assicurare i massimi livelli di affidabilità e mantenere i dischi sempre alla temperatura ottimale, l’unità di espansione AS6004U è stata dotata di un sistema di raffreddamento intelligente, in grado di regolare la velocità di rotazione della ventola di raffreddamento in base al carico di lavoro del sistema, mentre sul fronte dei consumi energetici è stato previsto un meccanismo di sincronizzazione in grado di porre automaticamente l’unità in stand-by quando il NAS è inattivo o viene spento, per poi farlo tornare in attività quando il NAS riprende il normale funzionamento.