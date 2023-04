Installazione del NAS: arriva la guida firmata ASUSTOR

ASUSTOR presenta una guida online espressamente creata per assistere gli utenti nelle fasi della preparazione, messa in funzione e installazione del NAS.

Dopo aver selezionato con un clic su una lista a discesa la serie di appartenenza del proprio dispositivo, il primo passo che la guida consiglia è quello di verificare la compatibilità dei dischi che si desidera installare tra le centinaia di modelli che ASUSTOR ha collaudato, un’operazione che può venire effettuata in pochi istanti consultando l’apposito database online che viene aggiornato con cadenza regolare.

Il passo successivo è relativo all’installazione degli hard disk o delle unità SSD. A seconda del modello di NAS selezionato, la guida segnala se sono necessari strumenti come, ad esempio, cacciaviti a croce o se la procedura può essere effettuata interamente a mano senza la necessità di attrezzi. Video e infografiche specifiche per ogni serie di NAS condurranno poi l’utente passo dopo passo nelle operazioni, evitando così il rischio di possibili errori.

Dopo l’installazione delle memorie di massa, la guida affronta la parte relativa al collegamento alla rete elettrica, alla rete locale e alla prima accensione, spiegando nel dettaglio come interpretare lo stato dei LED presenti sul frontale dei NAS.

Gli step successivi dell’installazione del NAS sono poi dedicati alla prima inizializzazione del dispositivo, che può venire effettuata tramite l’utility Control Center da PC o Mac, ma anche da smartphone tramite l’app AiMaster, disponibile sia per Android, sia per iOS. I NAS ASUSTOR dotati di display LCD possono venire inizializzati anche tramite i pulsanti di controllo presenti sul pannello frontale dei dispositivi.

Infine, l’ultima parte della guida è incentrata sulle tante risorse online che ASUSTOR mette a disposizione, come, ad esempio, i corsi di ASUSTOR College, che partono dal fornire le prime nozioni sulle funzionalità dei NAS per arrivare a toccare temi complessi, come la migrazione del sistema, la virtualizzazione, la riduzione dei rischi in caso di attacchi Ransomware e molto altro ancora. Tra le alte risorse disponibili si ricordano anche la manualistica, i forum, dove gli utenti possono scambiarsi consigli e parlare delle loro esperienze, nonché il modulo con cui contattare il supporto tecnico ASUSTOR in caso di necessità.