BTicino Home + Control rende costi e consumi più chiari

Per molti il maltempo e le basse temperature delle ultime settimane hanno significato dover riaccendere il riscaldamento e BTicino, brand italiano della Smart Home e nelle infrastrutture elettriche, annuncia l’integrazione, all’interno dell’app BTicino Home + Control, di funzionalità avanzate per la gestione e il controllo dei consumi energetici della casa.

Le nuove funzionalità nascono dall’esigenza di proporre all’utente finale una visione più accurata delle tariffe elettriche, in conformità a un panorama energetico in continua evoluzione. I fornitori di energia elettrica stanno infatti introducendo contratti più complessi con l’indicazione delle fasce orarie, alle quali corrispondono diverse tariffe. La tendenza è dunque quella di generare un’offerta altamente flessibile in cui le fasce orarie e le tariffe vengono aggiornate quotidianamente in base al prezzo del kWh sul mercato elettrico locale.

La novità introdotta nell’app BTicino Home + Control consente infatti di visualizzare tariffe multiple, fornendo uno strumento più accurato e facile da usare per l’analisi dei consumi.

BTicino Home + Control: più personalizzazione e più controllo

Inoltre, grazie alla nuova funzione Smart Shedding, è possibile rilevare quando la potenza sottoscritta (o la soglia di consumo massima definita nell’app) sta per essere superata. L’utente può così scaricare i carichi collegati in conformità alle priorità definite in precedenza, che sono facilmente personalizzabili.

Un’altra novità è rappresentata dalla funzione Max Instant Power, grazie alla quale l’app Home + Control riesce a mostrare la massima potenza istantanea dell’abitazione e a confrontarla con la potenza del contratto elettrico.

Il vantaggio per l’utente è quello di significativo risparmio economico, mantenendo il proprio livello di comfort ed evitando di interrompere l’alimentazione di apparecchiature prioritarie.

In abbinamento con il termostato connesso BTicino Smarther2 e le valvole termostatiche Netatmo, con BTicino Home + Control è possibile poi impostare programmi di riscaldamento personalizzati, intervenire anche da remoto per regolare la temperatura e monitorare i consumi in tempo reale anche attraverso lo storico dei consumi, con il vantaggio di ottenere un maggior risparmio energetico in bolletta. È infine possibile verificare i consumi dei singoli elettrodomestici collegati alle prese connesse BTicino, governandone, anche da remoto, l’attivazione e lo spegnimento, senza la necessità di lasciarli in stand-by per lunghi periodi.