BTicino con le soluzioni per la Smart Home al Salone del Mobile

Torna l’appuntamento più atteso dell’anno a Milano, quello con il Salone del Mobile che apre le porte ai visitatori dal 16 al 21 aprile. Dopo l’edizione da record dello scorso anno, che ha portato più di 300.000 visitatori a Milano, BTicino torna a essere protagonista anche alla Milano Design Week di quest’anno.

Due le iniziative che vedono l’azienda coinvolta quest’anno: l’evento “Punta in Alto” di Casa Facile con il tour guidato nelle case dei Prima&Dopo e il BTicino Smart Apartment, allestito presso Archiproducts Milano.

Nelle case dei Prima&Dopo di Casa Facile

In occasione dell’evento “Punta in Alto” organizzato da Casa Facile, dal 15 al 18 aprile partono i tour guidati nelle case protagoniste dei Prima&Dopo del decor magazine Casa Facile, aperte al pubblico durante la Design Week. Si tratta di quattro appartamenti allestiti con prodotti BTicino e in cui i visitatori potranno imparare le tecniche per moltiplicare gli spazi, dare personalità, scegliere colori e arredi facendo convivere stili diversi.

In particolare, una di queste abitazioni è stata smartizzata dai tecnici BTicino in un solo giorno, partendo da un impianto tradizionale: un modo per dimostrare quanto semplice ed economicamente sostenibile sia questa trasformazione. Tra gli interventi realizzati, gli interruttori magnetotermici del quadro elettrico sono stati sostituiti con dei moduli connessi, in modo da rendere possibile la gestione e il controllo di tutti i consumi dell’impianto. Gli interruttori e le prese tradizionali hanno lasciato il posto a quelli smart Living Now, i termosifoni sono stati dotati delle termovalvole smart Netatmo, ed è stato installato un gateway che permette di controllare tutto l’impiantoda smartphone. È stata poi predisposta l’installazione del videocitofono Classe300 EOS, che consente di verificare l’accesso alla casa da remoto con la App dedicata e tramite assistente vocale.

In questo modo i vistatori potranno testare con mano il controllo smartizzato di luci, prese, consumi e termoregolazione.

Il tour si concluderà il 19 aprile. Grazie a un’apertura straordinaria del 31° e ultimo piano del Grattacielo Pirelli, l’inconfondibile edificio progettato da Gio Ponti, i visitatori, dalle 14:00 alle 15:00, potranno partecipare a un workshop di BTicino per scoprire i vantaggi della smart home, insieme agli esperti dell’azienda e al team digital di Casa Facile.

BTicino Smart Apartment – Archiproducts

Nel BTicino Smart Apartment, ospitato negli spazi di Archiproducts Milano in Via Tortona 31, che quest’anno presenta “Aqua. A design exploration”, a cura di Studiopepe, sarà inoltre possibile scoprire l’intera offerta smart dell’azienda.

Attraverso una visita guidata si potrà vivere l’esperienza di una vera casa smart, dove luci, automazioni, prese, temperatura e videocitofonia possono essere controllati in loco o da remoto, tramite App o per mezzo degli assistenti vocali Amazon, Google, Apple. Una tecnologia semplice, intuitiva, che con pochi e semplici passi consente di trasformare un impianto tradizionale in uno smart senza opere murarie e senza cambiare le normali abitudini di installazione.

I prodotti esposti sono il termostato Smarther2, il videocitofono Classe 300EOS e la serie Living Now, tutti dispositivi connessi, progettati da BTicino in partnership con Netatmo.

Proseguendo la visita, nelle Stanze 10, 13 e 14 l’impianto elettrico è vestito da Art D’Arnould, una collezione da BTicino-Gruppo Legrand dedicata a progetti di interni particolai da un punto di vista tecnologico e con un alto livello di personalizzazione estetica.

Art D’Arnould è una proposta realizzata interamente a mano, compatibile con tutte le funzioni dell’impianto elettrico e con con tutte le funzioni domotiche. Una linea distintiva declinata in quattro estetiche, in cui il disegno, il materiale, le finiture e i dettagli sono totalmente personalizzabili, grazie a un team di lavoro dedicato, che può rispondere alle esigenze espressive di ogni singolo progetto, anche di quelli collocati in particolari contesti storici.

Nel BTicino Smart Apartment la linea è presentata nelle estetiche Épure Bronze, Épure Acier e Rétro Noir.

Il BTicino Smart Apartment sarà visitabile il 16 aprile dalle 10.00 alle 18.00 e dal 17 al 21 aprile, dalle 10.00 alle 20.00.