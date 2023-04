Chip on Board per la serie NEC LED FC di Sharp/NEC

Sharp NEC Display Solutions Europe lancia sul mercato i display della serie NEC LED FC, dotati di tecnologia Chip on Board (CoB), in grado di stupire per l’elevato contrasto la grande robustezza e l’eccellente efficienza energetica, qualità che li rendono ideali per l’impiego in spazi pubblici.

L’utilizzo dei già noti cabinet “F Style” rende semplici le operazioni di setup e garantisce una grande flessibilità di utilizzo, mentre l’accesso frontale a tutti i componenti consente una manutenzione estremamente agevole.

Grazie a prestazioni eccellenti, con neri profondi e livelli di contrasto estremi fino a 20.000:1, le immagini risultano straordinariamente vivide, per un’ottimale esperienza di visualizzazione in qualsiasi condizione di luce ambientale. La tecnologia Sharp/NEC CoB è sinonimo di alta efficienza, combinando una maggiore luminosità con un consumo energetico ridotto di circa il 40% rispetto alla tecnologia LED SMD standard.

L’eccellente robustezza e durata mettono al riparo i display della serie FC dagli agenti esterni, rendendoli ideali per l’installazione in spazi pubblici quali aeroporti e stazioni, musei e luoghi di svago, così come per le applicazioni aziendali. La superficie liscia e antipolvere può essere pulita facilmente ed è resistente alle gocce d’acqua.

“Grazie al suo contrasto estremamente elevato e alle straordinarie prestazioni di imaging, garantiti dalla tecnologia Chip on Board, la serie FC è ideale per la segnaletica interna, i trasporti e gli spazi per riunioni”, ha affermato Nils Detje, Product Manager dvLED Solutions presso Sharp NEC Display Solutions Europe. “I cabinet 16:9 F Style consentono configurazioni modulari per creare superfici di forma e dimensioni personalizzate in funzione del tipo di applicazione e dello spazio disponibile. L’installazione è semplice sia per soluzioni a parete che autoportanti, e gli allestimenti risultano rapidi anche in spazi difficili, grazie anche all’accesso frontale per setup e operazioni di servizio”.

La disponibilità di tre varianti di pixel pitch (0,95 mm, 1,2 mm e 1,5 mm) rende possibile ottenere la risoluzione ottimale anche per distanze di visualizzazione ravvicinate.