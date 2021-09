Sharp NEC è di nuovo partner di proiettori per cinema digitale

Sharp NEC Display Solutions Europe ha annunciato di essere stata scelta dal San Sebastián International Film Festival (SSIFF) come partner di proiettori per cinema digitale. Saranno suoi quindi i proiettori utilizzati alla 69a edizione dell’evento, in programma i prossimi 17-25 settembre 2021, in collaborazione con Kelonik, integratore leader specializzato nella distribuzione di proiettori e sistemi audio per cinema.

Da quando è stata fondato nel 1953, il SSIFF ha raggiunto una fama mondiale ed è riconosciuto dalla Federazione internazionale delle associazioni dei produttori di film (FIAPF) come un “festival cinematografico di prim’ordine”. Il festival offre ai suoi partecipanti un’esperienza cinematografica eccezionale, con schermi di grandi dimensioni e possibilità di doppia proiezione di altissima qualità. L’anno scorso l’evento ha registrato la presenza di quasi 2.626 operatori del settore, alcuni dei quali hanno partecipato online a causa della pandemia.

Come sottolineato in una nota ufficiale da José Luis Rebordinos, direttore della SSIFF: «Siamo felici di collaborare ancora una volta con Sharp/NEC, così come Kelonik, partner tecnico del nostro festival da oltre 35 anni».

Per Alain Chamaillard, Head of Cinema EMEA & CIS, di Sharp NEC Display Solutions: «Il San Sebastián International Film Festival è uno dei principali eventi del settore, insieme a Cannes, Berlino e Venezia. Siamo orgogliosi di essere stati scelti ancora una volta come suo fornitore ufficiale di proiettori per cinema digitale. Durante la pandemia, so che a tanti è mancato il cinema e non potrei essere più felice di collaborare con un festival così prestigioso per celebrare in questo momento il grande cinema».