cnMaestro: nuova release per una gestione della rete sicura grazie all’AI

Cambium Networks annuncia l’ultima release del suo sistema di gestione di rete, cnMaestro 4.1, che consente alle aziende e ai service provider di incorporare capacità di automazione e analisi più profonde nelle operazioni di rete quotidiane per aumentare l’efficienza e ridurre i costi. La funzione cnMaestro X Assurance sfrutta infatti potenti analisi operative e basate sulle prestazioni dei sistemi Wi-Fi, cablati e fixed wireless come parte di Cambium ONE Network, per identificare rapidamente le cause dei problemi di rete e ottimizzare il funzionamento del sistema.



“Le informazioni fornite da cnMaestro X Assurance sono state fondamentali per migliorare il comportamento dei client wireless”, ha dichiarato Chaz Hager, Presidente di Northriver IT, un MSP statunitense. “La vista del ciclo di vita del client in cnMaestro X Assurance si è rivelata preziosa, in quanto possiamo osservare il roaming, la disconnessione e i comportamenti di associazione dei client che altrimenti avrebbero richiesto un intervento sul campo per essere rilevati e risolti correttamente. Questi strumenti hanno migliorato notevolmente la nostra capacità di offrire un’esperienza di qualità”.



cnMaestro fornisce un unico pannello di controllo per le aziende e i service provider che gestiscono reti tecnicamente diversificate, semplificando il provisioning e le operazioni delle implementazioni basate su Cambium tra Wi-Fi, switching, sicurezza e SD-WAN, fixed wireless e soluzioni in fibra. cnMaestro X Assurance riunisce le potenti capacità di analisi e automazione di Cambium.





Con cnMaestro X Assurance un motore di insight basato su cloud apprende continuamente dai dati riportati dai dispositivi gestiti da cnMaestro. Gli algoritmi AI/ML vengono utilizzati per identificare e prevedere i problemi di tendenza nei siti dei clienti e vengono generati avvisi proattivi. La piattaforma monitora i punteggi relativi all’esperienza del cliente e le statistiche di connettività nel tempo, consentendo la risoluzione dei problemi. Con una semplice presentazione grafica di riepilogo, la soluzione accelera la risoluzione dei problemi.



Altre nuove funzionalità di cnMaestro X 4.1:



– Personal Wi-Fi offre una soluzione unica per garantire la connettività sicura ai client Wi-Fi nelle reti in modo semplice. Una credenziale di sicurezza Wi-Fi WPA3 personale per ogni utente assicura comunicazioni wireless private e le mappa per una segmentazione sicura sulla rete cablata, mantenendo il roaming senza soluzione di continuità ovunque.



– Network Service Edge fornisce servizi di sicurezza e SD-WAN per la soluzione ONE Network di Cambium. Questa versione espande le capacità di filtraggio dei contenuti a più di 88 categorie per un controllo molto più granulare. Le firme dei contenuti vengono aggiornate due volte al giorno per garantire una postura di sicurezza aggiornata per le reti dei clienti.



– Assists esegue scansioni di sicurezza delle configurazioni dei dispositivi e genera un punteggio delle prestazioni che fornisce preziose informazioni sulle potenziali vulnerabilità della configurazione della rete. Questa versione estende Assists all’analisi a livello di sito e ai prodotti cnWave™ a 28 GHz, oltre alla copertura esistente delle soluzioni Wi-Fi, switching, PMP, ePMP.



“Quest’ultima versione del nostro sistema cnMaestro include funzioni rivoluzionarie per i nostri clienti e partner service provider”, afferma Bruce Miller, Vice President Enterprise Marketing di Cambium Networks. “cnMaestro X Assurance ha dimostrato più volte in scenari reali di risoluzione dei problemi di ridurre il tempo di identificazione e risoluzione dei problemi del 90% o più. In pratica, mette a disposizione di ogni utente di cnMaestro X la potenza di un ingegnere avanzato. Inoltre, questa versione porta il Personal Wi-Fi nelle nostre soluzioni Wi-Fi 6/6E, incluso il supporto per la sicurezza WPA3. Questa soluzione unica consente ai nostri partner di semplificare in modo significativo il modo in cui distribuiscono un servizio Wi-Fi sicuro”.