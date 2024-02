Vario-X Controller: il PC industriale robusto e affidabile per applicazioni avanzate in ambito produttivo e manifatturiero

Vario-X, l’ultima novità di Murrelektronik, è un sistema di automazione modulare che sposta sensori e attuatori nelle immediate vicinanze del processo su base decentralizzata e offre soluzioni flessibili e modulari per tutte le applicazioni. Con lo sviluppo di Vario-X Controller, Murrelektronik ha creato un PC industriale versatile e altamente performante che, come controllore decentrato, può essere utilizzato all’interno di una macchina o integrato in una rete di controllo di livello superiore. Oltre a un gran numero di interfacce fisiche, offre anche un’ampia gamma di protocolli di comunicazione. Grazie al grado di protezione IP67, può essere installato direttamente a bordo macchina, aprendo la strada a concetti all’avanguardia di installazione decentralizzata senza quadro elettrico.

Estrema versatilità

Vario-X Controller di Murrelektronik convince per la sua potente CPU quad-core, che gli consente di raggiungere tempi di ciclo brevi e di gestire grandi volumi di dati. La funzionalità PLC di CODESYS V3 consente di controllare autonomamente macchinari e sistemi, mentre la funzionalità master EtherCAT facilita il collegamento ad alte prestazioni di dispositivi di campo come azionamenti e moduli I/O. Vario-X Controller può essere integrato in sistemi di controllo di livello superiore tramite interfacce PROFINET ed EtherNet/IP Device. I singoli moduli di una linea possono quindi essere automatizzati in modo indipendente con il Vario-X Controller e comunicare tra loro attraverso il livello superiore.

Le visualizzazioni possono essere create in CODESYS V3 e rappresentate utilizzando WebVisu su qualunque tipo di display o unità di controllo locale o remota, come HMI, smartphone, tablet e PC. Inoltre, interfacce indipendenti gigabit Ethernet garantiscono una connessione stabile al cloud. Il sistema Vario-X Controller può essere utilizzato come EDGE gateway, ma anche sfruttato come EDGE controller per gestire la pre-elaborazione dei dati e la comunicazione dal sensore al cloud. Al contempo, i sensori di manutenzione predittiva integrati monitorano lo stato del sistema stesso.