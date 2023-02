Comfort in cuffia senza precedenti con le nuove Sennheiser

Comfort in cuffia? Ci pensa Sennheiser che ha presentato le nuove cuffie HD 660S2, la versione evoluta delle leggendarie HD 660S.

Nate per rispondere rispondere alle nuove esigenze degli utenti e offrire un comfort in cuffia senza precedenti, le nuove HD 660S2 offrono un ascolto estremamente preciso con un impatto ancora maggiore grazie ai sub-bassi estesi. Gli ingegneri di Sennheiser hanno ottimizzato il precedente modello per raddoppiare la pressione sonora alle ottave più basse. Si potrà, quindi, percepire la nota più bassa del pianoforte (27,5 Hz) o il kick della grancassa (45-60 Hz) come dal vivo.

Le nuove Sennheiser HD 660S2 sono, infatti, cuffie stereo audiofile cablate con bassi profondi, surround ottimizzato, flusso d’aria del trasduttore, sistema di magneti ventilati e bobina mobile. Il suono naturale e ad alta fedeltà (8 Hz – 41.500 Hz), offre un’esperienza di ascolto dall’ottimo timbro con bassi profondi e precisi.

Dispone di trasduttori ad alte prestazioni da 42 mm e lo smorzamento a maglia d’acciaio segue la geometria del driver a completo controllo dello spostamento dell’aria per un suono preciso. Il sistema di magneti ventilati, include prese d’aria fresate per una ventilazione ottimale che riduce al minimo la distorsione.

La bobina mobile ultraleggera in alluminio appositamente sviluppata, offre un’impedenza di 300 ohm per un’eccellente risposta all’impulso.

Comfort in cuffia vuol dire ore di ascolto senza affaticamento

Il comfort delle nuove Sennheiser HD 660S2 è eccezionale: i padiglioni ellittici aperti garantiscono la traspirazione e i cuscinetti in pregiato e confortevole velluto assicurano ore di ascolto senza affaticamento.

Progettate in Germania e prodotte in Irlanda, ogni elemento delle nuove HD 660S2 è stato accuratamente selezionato per soddisfare gli standard più esigenti. I cavi rimovibili rinforzati in para-aramide con rame OFC, garantiscono l’integrità del segnale. Il design e, in particolare, l’archetto ergonomico, riducono il peso totale ed eliminano l’eventuale fastidio alla testa.