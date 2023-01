Cuffie Sennheiser Conversation Clear Plus per conversazioni sempre chiare

Molte persone hanno difficoltà a comprendere chiaramente le conversazioni in ambienti rumorosi come, ad esempio, in un ristorante chiassoso o in una strada affollata. Le nuove cuffie Sennheiser Conversation Clear Plus sono dotate di un’avanzata tecnologia di miglioramento del parlato che consente alla conversazione di essere al centro dell’attenzione in ogni interazione. Grazie alle loro funzioni intelligenti e intuitive, questi eleganti auricolari stabiliscono un nuovo standard per l’amplificazione del parlato.

Con le cuffie Sennheiser Conversation Clear Plus conversazioni chiare anche in ambienti rumorosi

Grazie alla sofisticata tecnologia del chip Sonova, le conversazioni e le chiamate sono migliorate grazie alla funzione Sennheiser Automatic Scene Detection che analizza il livello di rumore dell’ambiente in cui l’utente si trova e adatta il livello di miglioramento del parlato all’ambiente circostante.

Integrato in questi auricolari compatti e moderni, l’Automatic Scene Detection garantisce la massima chiarezza del parlato in ambienti difficili. Insieme alla cancellazione attiva del rumore, Conversation Clear Plus funziona in modo dinamico per bloccare i rumori esterni e migliorare la chiarezza delle conversazioni a qualsiasi livello di rumore di fondo.

Conversation Clear Plus consente di scegliere la quota di rumore di fondo che si desidera ascoltare. La cancellazione attiva del rumore blocca le distrazioni, mentre la modalità Ambient Awareness consente una connessione con l’ambiente esterno quando lo si desidera.

“Sennheiser Conversation Clear Plus rispecchia la vita dinamica dei nostri clienti, consentendo agli utenti di seguire ogni conversazione con facilità, ovunque si trovino” afferma Daniel Holenstein, Senior Product Manager di Sennheiser. “Uno studio indipendente ha dimostrato che il 95% degli utenti ha sperimentato un significativo miglioramento del parlato in situazioni rumorose quando ha utilizzato il nostro nuovo prodotto“.

Sennheiser Conversation Clear Plus: semplicità di configurazione e funzionamento

Grazie alla guida passo-passo disponibile nell’app, iniziare a utilizzare le nuove cuffie Sennheiser Conversation Clear Plus è facile anche per personalizzare le preferenze di ascolto.

Le impostazioni predefinite per tre diversi scenari d’ascolto rendono facile la personalizzazione dell’esperienza audio. Lo scenario di ascolto “Relax” consente agli appassionati di personalizzare la quantità di rumore di fondo che desiderano bloccare, mentre gli scenari “Comunicazione” e “Streaming” regolano automaticamente le impostazioni per ottenere le migliori prestazioni e la massima chiarezza rispettivamente durante le conversazioni e durante lo streaming di contenuti.

La connessione è un gioco da ragazzi grazie alla tecnologia true wireless che rende l’accoppiamento con qualsiasi dispositivo Bluetooth rapido e senza problemi. Grazie al loro design ergonomico, gli auricolari Conversation Clear Plus offrono un eccellente comfort, con una durata della batteria di nove ore, per essere sempre carichi e pronti all’uso. La custodia di ricarica rende facile la ricarica anche in viaggio, offrendo altre 27 ore di utilizzo.