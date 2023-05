Computex 2023: le novità Asus

ASUS mostra la sua ampia vetrina di incredibili innovazioni al Computex 2023, con nuovi monitor, notebook e novità entusiasmanti, oltre a sorprendenti risultati in termini di sostenibilità. Presso gli stand ASUS e Republic of Gamers (ROG), saranno presentate una folta schiera di prodotti innovativi che i visitatori potranno esplorare e provare direttamente in prima persona. Dai dispositivi rivolti a utenti e aziende, alle soluzioni in ambito healthcare fino ad arrivare alle innovazioni gaming, ASUS spazia in tutti i segmenti.

ASUS al Computex 2023 presenta anche i più recenti risultati di sostenibilità verso il raggiungimento di zero emissioni nette e il modo in cui integra parametri sostenibili nello sviluppo progettuale dei propri prodotti. I visitatori potranno approfondire i nuovi ASUS Carbon Partner Services che consentono ai clienti di compensare le emissioni di carbonio associate ai loro prodotti ASUS e contribuire a un futuro più sostenibile.

I visitatori di Computex 2023 possono aspettarsi di vedere notebook entusiasmanti come Zenbook S 13 OLED (UX5304) e ExpertBook B9 OLED (B9403), entrambi dotati di straordinari display OLED per immagini vivide e realistiche. Zenbook S 13 OLED, il notebook OLED più sottile al mondo, è elegante, alla moda e progettato per la carbon neutrality. ExpertBook B9 OLED è il notebook aziendale OLED da 14 pollici più leggero al mondo, progettato per i professionisti aziendali che richiedono il meglio, con prestazioni elevate, batteria di lunga durata e peso ultraleggero.

I visitatori di al Computex 2023 potranno vedere una serie di entusiasmanti novità, tra cui il notebook ASUS BR1402F, il primo notebook al mondo rugged 2-in-1 da 14 pollici dedicato all’educational. Altre innovazioni nello stand ASUS includono i nuovi monitor della serie ASUS VU, progettati per gli utenti che danno priorità a stile, sostenibilità e prestazioni.

Attenzione particolare sarà rivolta ai gamer, per cui ROG presenterà molteplici innovazioni, inclusi notebook, componenti gli amanti del PC fai-da-te, monitor, router e molto altro ancora. Tra le tante innovazioni anche la tecnologia di raffreddamento intelligente di ROG e l’entusiasmante display Nebula HDR. I visitatori potranno anche sperimentare in prima persona la nuova console portatile da gioco ROG Ally, che porta il gaming in mobilità a un livello completamente nuovo.

I visitatori potranno anche vedere per la prima volta la nuova ROG Matrix RTX 4090, la prima scheda grafica sul mercato raffreddata a liquido con sistema di raffreddamento a metallo liquido direttamente sul die della GPU per garantire overclock davvero estremi. Il design elegante e l’evoluta soluzione termica di tipo All-In-One la rendono la scelta di elezione per tutte le build PC più avanzate.

In mostra a al Computex 2023 anche il nuovo monitor ROG Swift OLED PG49WCD con uno straordinario schermo QD-OLED da 49 pollici in formato super-ultra-wide (5.120×1.440 pixel) con curvatura 1800R, refresh a 144 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms per gameplay straordinariamente competitivi e super coinvolgenti. Il nuovo display è dotato di un efficiente dissipatore di calore personalizzato e di una pellicola in grafene posizionata dietro l’intero pannello QD-OLED per un migliore smaltimento del calore e una drastica riduzione dei rischi di burn-in.

ASUS ROG e NVIDIA annunciano un importante miglioramento del già eccellente display ROG Swift 360 Hz PG27AQN con l’introduzione di G-SYNC ULMB 2, la più recente tecnologia di riduzione del motion blur, disponibile grazie ad un aggiornamento del firmware. Con oltre 1.000 Hz per la gestione della motion clarity, ULMB 2 offre una ancora più efficace riduzione del motion blur per i gamer competitivi, offrendo una frequenza di aggiornamento completa della retroilluminazione, una luminosità significativamente più elevata rispetto all’ULMB originale e zero crosstalk o immagini doppie. Per rendere possibile tutto ciò, ULMB 2 utilizza una tecnica speciale chiamata Vertical Dependent Overdrive per garantire che la retroilluminazione si accenda solo quando tutti i pixel mostrano il colore corretto.

Gli stand ASUS e ROG al Computex 2023 si trovano presso la Taipei Nangang Exhibition Hall 1, 4F, stand numero M0510 (ASUS) e M0810 (ROG), e saranno aperti al pubblico dal 30 maggio al 2 giugno dalle ore 9:30 alle 17:30.