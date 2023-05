EMEA ASUS Business Summit ’23: Asus presenta la sua nuova strategia commerciale

L’EMEA ASUS Business Summit, giunto alla sua seconda edizione, si è tenuto a Malaga, Spagna, il 3 maggio ed ha rappresentato per i partner commerciali presenti un’occasione interessante per confrontarsi in maniera diretta con ASUS venendo aggiornati sulle ultime novità tecnologiche per le imprese e l’Education ma anche su trend e sopratutto sulla nuova strategia commerciale della società.

I nuovi modelli per il business presentati all’ASUS Business Summit

ASUS Expertbook B9 – Il primo portatile per le aziende a zero emissioni al mondo, con un peso di soli 880 grammi

Per compensare le emissioni residue di anidride carbonica tramite l’acquisto di crediti basati su opere di forestazione e implemento di soluzioni naturali, ASUS ExpertBook B9400 è il primo computer portatile aziendale a zero emissioni al mondo – superando gli standard ENERGY STAR in termini di efficienza energetica del 66%, riducendo gli sprechi di materiale grazie all’adozione di metallo PIR (riciclato post-industriale) e adottando carta riciclata ecologica certificata FSC™ Mix.

ASUS Expertbook B5 – Energia portatile per le aziende in movimento

Durante l’ASUS Business Summit è stato presentato anche ASUS Expertbook B5: on un peso di 1,4 kg, ASUS ExpertBook B5 OLED è un notebook convertibile da 16 pollici con opzione di display OLED, costruito con stile, grazie a uno chassis che supera gli standard di leggerezza e flessibilità. L’ExpertBook B5 è pronto a performare in movimento con un’incredibile durata della batteria per tutto il giorno e tecnologie all’avanguardia per migliorare l’efficienza di tutti i professionisti.

ASUS BR1402 – Alleato attendibile e versatile

Progettato pensando all’istruzione, ASUS BR1402 è dotato di una scocca robusta e resistente per una presa a prova di urti e di scivolamento, mentre il design modulare consente ai componenti chiave di essere facilmente accessibili per una manutenzione poco invasiva e aggiornamenti sempre facili da integrare.

La sostenibilità al centro dell’ASUS Business Summit

L’ASUS Business Summit mostra anche l’impegno di ASUS nel creare soluzioni innovative che soddisfino gli obiettivi e gli impegni di sostenibilità dell’azienda.

“In qualità di leader del settore tecnologico, siamo entusiasti del successo ottenuto nella seconda edizione dell’ASUS Business Summit, in quanto abbiamo potuto offrire ai nostri partner commerciali un evento per connettersi, imparare ed esplorare le nostre soluzioni”, ha dichiarato Madeleine Hung, General Manager EMEA per il business commerciale di ASUS. “Ci impegniamo a sostenere i nostri partner nella crescita delle proprie realtà, nel pieno rispetto dei nostri obiettivi di sostenibilità”.

Durante l’edizione 2023 del Business Summit, ASUS ha presentato i suoi sforzi di sostenibilità in quattro aree: economia circolare, azioni per il clima, produzione responsabile e creazione di valore.

Per quanto riguarda l’economia circolare, ASUS ha evidenziato il suo approccio all’intero ciclo di vita dei prodotti, mirando alla sostenibilità in ogni fase, dalla produzione allo smaltimento, e migliorando la propria competitività.

L’azione climatica di ASUS è guidata da una chiara tabella di marcia verso la carbon neutrality e dagli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prefissati dal brand, in linea con le normative esistenti. L’azienda si è impegnata a utilizzare il 100% di energia rinnovabile nelle sue attività a Taiwan entro il 2030 e nelle attività globali entro il 2035.

Inoltre, ASUS ha riconosciuto che gli sforzi individuali non sono sufficienti e ha promosso una produzione responsabile in tutta la sua catena di fornitura, aderendo come Full Member alla Responsible Business Alliance così da includere le prestazioni ESG dei suoi fornitori nelle decisioni di approvvigionamento e nei processi di gestione.

Infine, per la creazione di valore, ASUS ha presentato il suo programma di inclusione digitale, che comprende oltre 20.000 computer donati a più di 1.800 organizzazioni non profit dal 2008. L’azienda ha inoltre creato 500 centri di apprendimento digitale in 39 Paesi, con l’obiettivo di eliminare il divario digitale e creare pari opportunità per tutti.

La stessa organizzazione dell’ASUS Business Summit non fa eccezione alla regola e si inserisce perfettamente nella politica di sostenibilità dell’azienda. ASUS Business Summit ha selezionato i fornitori in linea con i propri impegni e quasi tutti i materiali di questo evento sono stati scelti con componenti riciclabili o contenenti materiali riciclati, con particolare attenzione alle vernici e ai colori ecologici.