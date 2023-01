Display Crystal LED BH- e CH-series: le novità Sony

Sony Electronics lancia due nuove serie scalabili dei propri pluri-premiati display premium Crystal LED. La luminosa e ricca BH-series (ZRD-BH12D e ZRD-BH15D) e la coinvolgente CH-series (ZRD-CH12D e ZRD-CH15D) sono pensate per le aziende, gli ambienti Retail e le sale di screening. Entrambe le serie saranno disponibili con passo dei pixel di P1,2 mm e P 1,5 mm e offrono la qualità delle immagini eccezionale e i colori accurati associati al Crystal LED, oltre a flessibilità di installazione e consumo migliorati, il tutto a un costo inferiore.

La BH-series offre elevata luminosità e un’ampia gamma di colori mentre la CH-series offre livelli di nero senza precedenti, offrendo al contempo ai clienti nuove opzioni versatili personalizzate in base alle loro esigenze, alle loro applicazioni e al loro budget.

“I nostri display Crystal LED continuano ad essere lo standard di riferimento” ha affermato Damien Weissenburger, Responsabile di Professional Display & Solutions Europe. “Grazie al lancio di BH-series e CH-series, abbiamo reso il Crystal LED più accessibile offrendo ai nostri clienti opzioni a costi contenuti che ereditano qualità dell’immagine premium, grandezza e affidabilità simili oltre a flessibilità di installazione migliorata.”

Qualità delle immagini premium La tecnologia Crystal LED di Sony si basa su una qualità dell’immagine senza precedenti. La BH-series presenta una luminosità di 1.700 nit, che è più del doppio rispetto a quello degli altri display LED high-end, mentre la CH-series offre 1.300 nit e un valore di livello dei neri che misura approssimativamente 1/10 di display LED competitivi.

I display’ X1TM per il processore di immagini Crystal LED migliorano il contenuto per garantire immagini uniformi, nitide e accurate ma anche gradazione chiara senza sfocatura nelle immagini in movimento. Questo è un risultato delle funzionalità integrate nel processore: SBM 22 bit, Reality Creation e Motionflow.

In quanto soluzione modulare permette ai clienti di scegliere la dimensione e la risoluzione del display. Le BH- e CH-series presentano LED super fini e un rivestimento unico, per ottenere un ampio angolo di visione senza variazione di colore innaturale. I nuovi modelli sono pre-assemblati e calibrati per offrire un aspetto uniforme. Un futuro aggiornamento del firmware offrirà ulteriore uniformità tramite la regolazione automatica del colore.

Display Crystal LED: semplici da installare e da mantenere

Tenendo a mente la flessibilità di installazione, i cabinet della nuova serie sono più leggeri e sottili del 10% rispetto al modello attuale, il che li rende ancora più semplici da integrare. Inoltre, usano un controller per display dedicato, ZRCT-300.

Un ridotto assemblaggio in loco dei componenti si traduce in tempo di installazione ridotto; pertanto, l’installazione sarà del 20% più veloce rispetto ai modelli più precedenti. Con l’utilizzo di chip LED ad alta efficienza, il consumo è ridotto di circa il 25%. Inoltre, è possibile effettuare la manutenzione dalla parte anteriore del display, consentendone l’uso in molteplici situazioni.

Le BH- e CH-series Crystal LED saranno disponibili nella primavera 2023.

Potrai vedere la nuova BH-series allo stand di Sony (3E400) a ISE, dal 31 gennaio – 3 febbraio 2023.