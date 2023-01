Sony punta sulla rete di partnership AV professionale

Sony ha annunciato gli ultimi sviluppi e le ultime aggiunte alla propria rete di partnership AV professionale che offre soluzioni software compatibili per ottenere potenza aggiunta, libertà creativa e funzionalità potenziate alla propria line-up di display professionali 4K BRAVIA. Grazie alla collaborazione con diversi partner in molti mercati e all’utilizzo della propria vasta esperienza nello sviluppo di software, Sony offre una soluzione completa che soddisfa le esigenze degli utenti finali e offre nuove opportunità in molteplici mercati verticali.

Questo crescente ecosistema di partner, che include partner come Cisco e Crestron, annunciati a maggio 2022, vanta molti dei fornitori di software leader mondiali che si dedicano a Gestione e controllo dei dispositivi, Gestione dei contenuti e Comunicazioni unificate. Il System on a Chip (SoC) per Android di Sony, uno dei più potenti sul mercato, ha permesso ai suoi partner di attenersi alle loro competenze principali e di fornire un software nativo che supera quello che deve essere adattato ai sistemi operativi complessi e proprietari utilizzati da altri produttori di display SoC.

Le ultime aggiunte alla rete di partnership AV professionale di Sony

Gestione e controllo dei dispositivi: Kramer BRAINware e Crestron XiO: utilizzando la potenza di SoC combinata con la connessione a BRAINware, i display BRAVIA di Sony agiscono come processore di controllo AV della gestione centrale, eliminando in tal modo la necessità di processori di controllo della gestione esterna e hardware aggiuntivo. Crestron XiO offre una semplice integrazione di soluzioni di controllo e monitoraggio remoto tramite la propria piattaforma cloud.

Gestione dei contenuti: Navori Labs, NowSignage, Connect Signage, Easescreen, Korbyt e Smartsign: per garantire l’offerta di soluzioni agevoli di Digital Signage per display, Sony ha collaborato con fornitori di gestione dei contenuti per consentire ai propri display BRAVIA di diventare il punto centrale delle soluzioni di messaggistica digitale in ambienti di retail. Questo garantirà che la connessione diretta e le sinergie dei workflow abbiano la priorità tra diversi territori regionali e il backlog delle nuove installazioni potrà essere ridotto in modo significativo grazie alla perfetta integrazione del software CMS nell’hardware, riducendo il numero di dispositivi e la complessità dell’implementazione.

A novembre 2022, Sony ha annunciato la propria partnership con signageOS, leader dell’infrastruttura di Digital Signage su cloud, per supportare la gamma BRAVIA nella creazione di un framework di Digital Signage e sistema di gestione dei contenuti (CMS) più connesso. Questa partnership con il middleware di signageOS semplificherà l’integrazione dei display BRAVIA di Sony per qualsiasi partner CMS di Digital Signage e gestione dei dispositivi con costi di manutenzione e sviluppo ridotti.

Comunicazioni unificate: Cisco WebEx, Pexip – Cisco e Pexip vantano un’ampia presenza globale per la fornitura di collaborazione video e utilizzando SoC potenti di Sony, gli utenti possono utilizzare le proprie piattaforme UVC direttamente sui display BRAVIA con una semplice barra per telecamera UVC che si connette direttamente al display, eliminando la necessità di codec esterno o MTR.

Inoltre, a ISE, Sony presenterà i propri servizi di Gestione e provisioning dei dispositivi per supportare integratori di sistema che implementano i display BRAVIA (senza alcun intervento in loco), risparmiando tempo di lavoro significativo utilizzando configurazioni personalizzate pre-configurate e offrendo la possibilità di gestire i dispositivi da remoto. Fornita da TEOS (funzionalità), questa soluzione riduce considerevolmente i costi del lavoro di implementazione, eliminando tutte le configurazioni in loco, semplificando al contempo il monitoraggio dei dispositivi BRAVIA per tutti i clienti, tramite il cloud.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Damien Weissenburger, Head of Professional Displays & Solutions Europe: «Le soluzioni per display di Sony, inclusa la nostra line-up di display professionali 4K BRAVIA e pareti LED, vengono scelte dal mercato per la loro superiore qualità dell’immagine, l’affidabilità e la flessibilità. Dall’introduzione della nostra rete di partnership AV professionali stimate, i clienti hanno riscontrato i vantaggi della combinazione tra qualità delle immagini senza precedenti e tecnologia smart integrata. Unendo le nostre forze con quelle dei nostri partner, ci impegniamo a creare maggiore compatibilità e integrazione e a offrire maggiore valore ai nostri utenti in una serie crescente di mercati verticali».

Dal 31 gennaio al 3 febbraio, in occasione di ISE 2023, presso il padiglione 3, stand 3E400 al FIRA di Barcellona, Sony mostrerà alcune delle sue partnership nelle aree di controllo e monitoraggio, CMS, piattaforma e hardware con i propri modelli BZ40H, BZ30J di BRAVIA e il sistema di speaker SLS-1A. I visitatori dello stand di Sony potranno vedere di persona le ultime partnership sviluppate da Sony e riceveranno maggiori informazioni dagli esperti sui piani di partnership per il futuro.