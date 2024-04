EnGenius presenta le nuove Power Distribution Units (PDU)

In questo articolo presentiamo le caratteristiche e i vantaggi della nuova linea di Power Distribution Units (PDU) di EnGenius, azienda globale che offre soluzioni di rete wireless.

Le PDU vantano caratteristiche di sicurezza integrate e un controllo e gestione totale tramite Cloud, rendendole indispensabili per proteggere il proprio network e l’infrastruttura dati.

Salvaguardare le infrastrutture critiche

La serie EnGenius Cloud PDU, contrassegnata dalla sigla ECP, è composta da dispositivi di grado professionale che offrono una protezione affidabile contro le sovratensioni. Le PDU sono state soggette a rigorosi test di collaudo al fine di garantirne una totale sicurezza, includono un modulo MOV ignifugo integrato e un interruttore automatico da 12A per proteggere le PDU e tutti i dispositivi collegati da sovraccarichi e picchi di corrente.

Potente monitoraggio e controllo remoto con la serie EnGenius Cloud PDU

Con il Cloud EnGenius è possibile monitorare i modelli ECP in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Questa serie fornisce informazioni in tempo reale e un dettagliato storico sull’utilizzo dell’energia, offre preziose informazioni sul funzionamento regolare dei dispositivi collegati e consente ai gestori di rete di intervenire prontamente in caso di anomalie.

La serie ECP può inviare avvisi tramite e-mail o attraverso l’app EnGenius Cloud-to-Go in caso di malfunzionamenti, come sbalzi di tensione, sovracorrente o consumo elettrico oltre la soglia di sicurezza. Gli utenti possono gestire ogni singola presa in tempo reale tramite il Cloud o programmare cicli di accensione settimanali per ottimizzare il consumo di elettricità. Le PDU offrono anche la possibilità di monitorare la connessione Internet di ogni dispositivo collegato alla rete. In caso di perdita di connessione, la PDU può spegnere automaticamente la presa associata al dispositivo coinvolto, automatizzando così la risoluzione dei problemi.

Design compatto, installazione versatile

Il modello PDU ECP106-INT offre la flessibilità di essere montato agevolmente sia sotto le scrivanie che a parete, grazie alle opzioni di montaggio rack 0U e 1U. L ‘ECP106-INT e l’ECP212-INT possono essere installati in un rack con un angolo orientabile verso l’alto o verso il basso, semplificando così il collegamento con altri dispositivi. Ciascuna unità è provvista di uno schermo LCD che consente una facile gestione in loco e ogni dispositivo è dotato di due porte Gigabit Ethernet, che permettono all’amministratore di rete di collegare direttamente il proprio laptop alla PDU e configurarla tramite l’interfaccia utente locale.

Caratteristiche e vantaggi principali della PDU EnGenius Cloud ECP106-INT

Protezione integrata contro le sovratensioni e le sovracorrenti

Uscite IEC C13 gestibili individualmente.

Informazioni sul consumo di energia in tempo reale, avvisi e gestione da remoto con EnGenius Cloud

Display LCD da 1,3 pollici per informazioni e controlli in loco

Self-healing della rete quando i dispositivi sono offline

Gestione locale e Cloud con report sul consumo di energia per PDU o per presa

Molteplici opzioni di montaggio adattabili a ogni contesto ambientale

Interruttore automatico da 12 A per la protezione da sovraccarico

MOV ignifugo per la protezione dalle sovratensioni

API RESTFUL e supporto SNMP v1, 2c e v3

Due porte Gigabit Ethernet

“La PDU EnGenius Cloud ECP106-INT, è il primo modello lanciato in Europa e offre una serie di caratteristiche uniche che la rendono adatta a diverse applicazioni“, dichiara Johnson Lee, General Manager di EnGenius. “La PDU non solo amplia il nostro portfolio prodotto, ma ci proietta anche verso nuovi orizzonti. Le sue funzionalità di sicurezza sono fondamentali per proteggere gli investimenti nelle infrastrutture di rete, mentre la sua facilità d’uso e compattezza la rendono adatta all’installazione in svariati contesti“.

La serie EnGenius Cloud PDU (ECP) è composta da due modelli, uno a 6 uscite (ECP106-INT) e uno a 12 uscite (ECP212-INT). La serie ECP si adatta senza problemi a qualsiasi network grazie alle integrazioni API e alla sua perfetta compatibilità con l’ecosistema EnGenius Cloud.

I modelli ECP106-INT e ECP212-INT sono inclusi in una vantaggiosa promozione valida in Europa fino alla fine di aprile.