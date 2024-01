EnGenius Cloud si arricchisce con SecuPoint VPN Client

I problemi legati alle VPN sono innumerevoli e questo espone gli utenti e le aziende per cui lavorano a pericoli e rischi in materia di cybersecurity. Partendo da questa premessa, EnGenius specialista mondiale nel campo del networking, è orgogliosa di aver incorporato SecuPoint VPN Client nella già nota famiglia di EnGenius Cloud, una soluzione innovativa progettata per affrontare le moderne sfide legate al VPN dei dipendenti che lavorano da remoto e degli amministratori IT. Questo prodotto assicura un’esperienza VPN sicura e senza interruzioni, offrendo una flessibilità di licenza senza precedenti che garantisce la prevedibilità del budget, il tutto supportato dalle solide capacità della soluzione Cloud di EnGenius.

Connessione VPN sicura con la nuova integrazione in EnGenius Cloud

La protezione delle risorse aziendali non è mai stata così importante nell’era dello smart working, tuttavia, le soluzioni VPN tradizionali spesso introducono complessità di configurazione, limitazioni tra i vari dispositivi e costi di licenza imprevedibili. Con l’espansione delle aziende e l’assunzione di un maggior numero di dipendenti, queste sfide si amplificano e incidono sulla produttività. SecuPoint VPN di EnGenius è stato meticolosamente realizzato pensando alle aziende moderne che predispongono il lavoro anche in modalità remota per i propri dipendenti. Sostenuto dalla potenza di EnGenius Cloud, offre una connessione VPN sicura su vari dispositivi, inviando senza sforzo le configurazioni e i certificati attraverso il gateway ESG, eliminando così la necessità di complesse configurazioni manuali. Offre inoltre un supporto multipiattaforma, garantendo una connettività ininterrotta sia che i dipendenti utilizzino un Mac, un PC, un Android o un iPhone.

Roger Liu, EVP di EnGenius Technologies, sottolinea l’importanza di questa novità EnGenius, e afferma: “Con SecuPoint non offriamo solo un altro strumento per le aziende, ma abbiamo ideato una soluzione robusta e integrata che risponde alle più moderne necessità in campo networking. Il nostro impegno risuona in ogni aspetto di questo prodotto e garantiamo una connettività performante rendendo la gestione semplice e intuitiva“.

Caratteristiche e vantaggi principali

Alimentato da EnGenius Cloud : Il cuore di questa novità è legata ad EnGenius Cloud, che alimentando il gateway ESG, automatizza le configurazioni e i certificati, rendendo così le complesse configurazioni manuali un ricordo del passato.

: Il cuore di questa novità è legata ad EnGenius Cloud, che alimentando il gateway ESG, automatizza le configurazioni e i certificati, rendendo così le complesse configurazioni manuali un ricordo del passato. Connettività unificata dei dispositivi con supporto multipiattaforma : SecuPoint VPN supporta Windows, Mac, iOS e Android, garantendo una connettività e una sicurezza ininterrotte adatte al supporto dei più moderni dispositivi usati dai lavoratori odierni.

: SecuPoint VPN supporta Windows, Mac, iOS e Android, garantendo una connettività e una sicurezza ininterrotte adatte al supporto dei più moderni dispositivi usati dai lavoratori odierni. Configurazione semplice con connessione VPN automatica : La connessione al server VPN EnGenius Cloud fa sì che il gateway ESG invii istantaneamente le configurazioni e i certificati necessari a SecuPoint, garantendo un’esperienza utente senza problemi, riducendo gli errori e consentendo una scalabilità senza pari.

: La connessione al server VPN EnGenius Cloud fa sì che il gateway ESG invii istantaneamente le configurazioni e i certificati necessari a SecuPoint, garantendo un’esperienza utente senza problemi, riducendo gli errori e consentendo una scalabilità senza pari. Licenze per utente per una flessibilità potenziata: SecuPoint offre licenze per utente, consentendo il passaggio da un dispositivo all’altro e più connessioni simultanee. Ciò aumenta la flessibilità e garantisce un budget prevedibile basato sul numero di dipendenti, con una flessibilità di licenze multiple per la crescita aziendale.

EnGenius Cloud SecuPoint è disponibile da subito.