Epson a ISE 2024 presenta applicazioni innovative per i videoproiettori

A ISE 2024 (Barcellona, 30 gennaio – 2 febbraio) Epson, specialista mondiale nel settore della videoproiezione e leader di mercato nel segmento Professional Displays per l’area EMEA, presenta la gamma completa di videoproiettori e di tecnologie per la comunicazione visiva (padiglione 3, stand J100). Grazie alle sue tecnologie, Epson illustra lo straordinario potenziale di trasformazione della proiezione in una serie di ambiti diversi: arte e intrattenimento, istruzione, ufficio, vendita al dettaglio, tempo libero e cultura.

“A ISE – dichiara Carla Conca, Senior Business Manager Videoprojector di Epson Italia – mettiamo in mostra tutto il potenziale delle nostre tecnologie di proiezione in vari mercati: dalla videoproiezione professionale alle sale riunioni, passando per l’istruzione, la vendita al dettaglio, il tempo libero, la cultura, le arti e l’intrattenimento. Siamo leader a livello mondiale, con videoproiettori ad alta luminosità estremamente leggeri e compatti. La nostra piattaforma di proiezione 3LCD è diventata il punto di riferimento per qualità e flessibilità, consentendo di ridurre non solo i tempi di installazione e i costi di spedizione, ma anche l’impatto ambientale nel segmento di mercato dei videoproiettori da 20.000 lumen, sempre più importante e in crescita. Il nostro stand a ISE 2024 è davvero straordinario: qui i visitatori possono non solo ammirare la suggestiva proiezione immersiva dell’ombrello, ma anche scoprire le ultime novità sul fronte della tecnologia Epson 3LCD”.

In mostra a ISE 2024:

Proiezione dell’ombrello.

Quest’anno i visitatori dello stand Epson possono vedere con i propri occhi un innovativo esempio di proiezione immersiva: un ombrello gigante che si apre a cascata in technicolor per celebrare i festival di tutto il mondo, tra cui il Carnevale di Barcellona, il Capodanno Cinese e il Festival delle Lanterne, la Giornata dei Ragazzi (Tango No Sekku), la Festa dei Bambini (Kodomo-no-hi) e il festival della fioritura dei ciliegi in Giappone, l’AgitÁgueda Art Festival in Portogallo, il festival internazionale dei fuochi d’artificio di Busan (Corea del Sud) e il Yi Peng & Loy Krathong, il tipico festival delle lanterne thailandese.

Il proiettore 4K ad alta luminosità più piccolo e leggero.

Epson EB-PQ2220B con tecnologia 4K è il videoproiettore da 20.000 lumen più piccolo e leggero al mondo(3): le dimensioni compatte e il peso ridotto permettono di ridurre i rifiuti derivanti dagli imballaggi e i costi di trasporto, stoccaggio e installazione. Annunciato all’inizio del 2023, è dotato delle innovative tecnologie brevettate dall’azienda e utilizza le stesse lenti 4K intercambiabili dell’attuale serie EB-PU.

Sulla scia del successo riscosso con la serie EB-PU2200, EB-PQ2220B offre non solo un’altissima qualità delle immagini, ma anche facilità di installazione e configurazione; inoltre, la manutenzione risulta particolarmente semplice.

La nuova frontiera del 4K di Epson è frutto dell’incontro di tecnologie proprietarie come il 4K Crystal Motion, il controllo termico del pannello e la doppia matrice MLA, con risultati ottimali quanto a nitidezza. La nuova serie offre elaborazione grafica 4K personalizzata, con chipset della generazione più recente che migliorano nettamente la frequenza di funzionamento, la larghezza della banda di memoria e la trasmissione dei dati, per un’esperienza 4K fluida.

Videoproiettori Epson per un’esperienza in ufficio di livello superiore.

Nello stand di ISE, Epson dimostra come i suoi videoproiettori trasformino semplici spazi aziendali in ambienti coinvolgenti in grado di valorizzare il brand delle società. In collaborazione con Purple Digital Storytelling, Epson illustra il potere della proiezione in una serie di attività aziendali, tra cui presentazioni, showroom digitali, proposte di vendita, formazione sui prodotti, onboarding dei dipendenti e riunioni presso le grandi aziende.

L’innovativa tecnologia alla base dei videoproiettori Epson, in combinazione con il software Hyro 3D di Purple, assicura il massimo coinvolgimento di dipendenti e visitatori grazie a contenuti digitali interattivi altamente professionali. Con i videoproiettori 4K che ricreano un’esperienza ottimale durante le riunioni, l’azienda dimostra anche il cosiddetto Front Row di Microsoft Team, ovvero un layout innovativo, coinvolgente e inclusivo per le riunioni ibride che permette agli utenti da remoto di sentirsi come se fossero in presenza. Epson dimostra come questa soluzione sofisticata possa essere adattata alle esigenze delle aziende di tutte le dimensioni grazie alla disponibilità di formati diversi (da XL a compatto), per sfruttare appieno il potenziale del lavoro ibrido.

Videoproiettori Epson per la formazione.

La tecnologia di proiezione Epson favorisce la trasformazione digitale anche nel campo dell’istruzione. A ISE2024, viene presentata l’Interactive Teaching System, una soluzione completa e indipendente che comprende tre videoproiettori interattivi a ottica ultracorta EB-770Fi. Si tratta di un kit che permette alle scuole di poter acquistare un’aula immersiva e al tempo stesso interattiva, senza la preoccupazione di dover trovare lo spazio adatto – è sufficiente un’aula 3mx3m – né di dover fare lavori per adattarlo. Il tutto con costi molto contenuti e grande facilità di installazione. Inoltre, per agevolare il lavoro didattico, utilizza un sistema web based aperto e sicuro.

L’Interactive Teaching System offre infinite possibilità per rendere l’insegnamento ancora più coinvolgente e interattivo, con risultati non raggiungibili utilizzando i tradizionali schermi piatti.

Ottiche intercambiabili.

Nello stand è esposta anche l’ampia gamma di ottiche intercambiabili.

Epson offre infatti una compatibilità senza precedenti di ottiche 4K, disponibili per vari modelli di videoproiettori con luminosità da 6.000 a 20.000 lumen: ne è un esempio la serie LX, che include ottiche ultracorte compatibili fino a 30.000 lumen e in grado di proiettare immagini di 200 pollici da una distanza di appena 1,5 m.