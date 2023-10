Epson: il meglio della stampa a Viscom

Epson porta nella tre giorni di Viscom il meglio della propria tecnologia di stampa dedicata al mondo del lavoro. In particolare l’azienda giapponese ha realizzato uno stand suddiviso in due macro-aree espositive: una dedicata alla microproduzione e personalizzazione, mentre la seconda area è rivolta al mondo industriale con focus sulla comunicazione visiva.

MICROPRODUZIONI

I prodotti esposti sono pensati per rispondere alla crescente domanda delle piccole realtà imprenditoriali che necessitano di soluzioni compatte e a prezzi vantaggiosi, il tutto senza rinunciare alla qualità. Si tratta di prodotti che si caratterizzano infatti per offrire prestazioni elevate per un flusso di lavoro intermittente come ad esempio quello nei settori della fotografia e della stampa DTG.

Epson SureColor F100

Stampate a sublimazione ecotank per il formato A4 che garantisce la possibilità di stampare su articoli promozionali, gadget personalizzati o prodotti tessili come tazze, portachiavi, cover per telefono, borsette, grembiuli e piccoli cuscini.

Epson SureColor F500

Sorella maggiore del modello F100, questa stampante anch’essa a sublimazione ma a 24 pollici, permette di stampare su cover per smartphone, tazze, tappetini per il mouse, t-shirt o cuscini. Molto semplice anche l’istallazione e il suo utilizzo, nonché la praticità. Basti pensare infatti che grazie a pratici flaconi è possibile ricaricare le taniche anche durante la stampa.

Epson SureColor F2200

Commercializzata a partire da agosto 2023, la nuova SC F2200 manda in pensione la famosa F2100 grazie ad un design più ergonomico e compatto, ma anche a prestazioni maggiormente performanti grazie ad una crescente autonomia di stampa. Da segnalare anche il software Epson Garment Creator che consente una migliore gestione della modalità di stampa DTF a foglio.

Epson SureLab D1000

Dispositivo pensato per la stampa fotografica ed affini come album, biglietti e calendari personalizzati. Si distingue per poter stampare fino al formato A4 in modalità fronte/retro e per l’autonomia degli inchiostri cresciuta del 25% rispetto ai modelli precedenti. Offre infine una velocità di stampa fino a 385 foto all’ora.

Epson SureLab D500

Questo modello che offre la stessa qualità della SL D1000, si caratterizza per essere molto più compatto e permette di poter stampare foto fino a 10×15 cm su uno o due lati ma anche calendari e cartoline. Grazie alla sua ridotta dimensione è molto adatto a piccoli negozi oppure per poter essere portato ad eventi anche perché utilizzabile a batteria.

Epson SureColor P6500D

Stampante fotografica da 24 pollici a singolo o doppio rotolo e 6 colori per la cartellonistica e fotografia commerciale. Il doppio rotolo consente agli utenti di caricare due diversi tipi o dimensioni di supporti, per poi passare automaticamente da un supporto all’altro.

AREA INDUSTRIALE

Epson SureColor S80600L

La soluzione rivolta la mercato signage-ecosolvente grazie alla ridotta manutenzione e alla facilità di utilizzo, permette di creare rapidamente insegne, applicazioni grafiche e decorazioni complesse su un’ampia gamma di substrati e colori (10 inchiostri). Inoltre, grazie all’alimentazione esterna degli inchiostri, che utilizza sacche di inchiostro da 1,5 litri, questa soluzione di Epson riduce i tempi di fermo macchina, aumenta la convenienza e diminuisce i costi dell’inchiostro.

Epson SureColor R500L

Si tratta di una stampante di largo formato con inchiostri in resina inodore che consente di poter stampare su numerosi substrati, tra cui vinile, banner, tessuto, tela, carta da parati e pellicola. Questo modello è particolarmente attento alla sostenibilità.

Epson SureColor V7000

Stampante piana UV LED ideale per produrre cartellonistica per esterni su un’ampia gamma di supporti fino a 80 mm di spessore e dimensioni fino a 2,5×1,25 metri, tra cui acrilici, policarbonati, PVC, vetro, alluminio, metallo, poliestere, legno e pietra.

Epson SureColor F9400H

Stampante a sublimazione con inchiostro fluorescente su tessuti (fino a 64″). La soluzione permette di poter stampare con due inchiostri fluorescenti, giallo e rosa tipici per l’abbigliamento sportivo, per articoli alla moda o per il signage e l’allestimento degli stand.

Epson SureColor 17700DL

Stampante da 44 pollici a doppio rotolo, con sacche di inchiostro da 1,6 L, ideale per i mercati tecnico/AEC (studi di architettura, ingegneria e costruzioni) e POS, ovvero per chi deve produrre poster riproducendo fedelmente i colori dei loghi presenti nelle immagini. Questa SureColor ideale per elevati volumi di stampa è dotata di un sistema Integrato (Integrated Ink Pack System) con inchiostri a pigmenti da 1,6 l, tra cui Pk, Mk, CMY e rosso.