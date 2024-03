ETERNUS NU200: la nuova piattaforma storage di Fujitsu

Le aziende devono gestire, quotidianamente, una quantità di dati incredibile. La nuova piattaforma storage Fujitsu ETERNUS NU200 ridefinisce il segmento più alto dello storage entry-level con una nuova soluzione unificata otto volte più veloce rispetto ai sistemi concorrenti, con una dotazione standard di funzionalità di livello enterprise.

ETERNUS NU200 avvicina i clienti entry-level al livello enterprise

Il nuovo sistema ETERNUS NU200 propone una singola architettura flessibile e ultraveloce che fornisce alle imprese un approccio semplificato, sostenibile ed economicamente conveniente per far fronte a tutte le esigenze legate allo storage.

Con uno storage engine completamente reingegnerizzato, la piattaforma ETERNUS NU200 elimina le barriere che storicamente hanno sempre impedito alla clientela entry-level di accedere ai benefici dello storage di livello enterprise. Tutte le categorie di dati – blocchi, file, oggetti e container – sono protette dal sistema basato su flash.

Fujitsu pensa anche alla sostenibilità

Quello introdotto da Fujitsu con ETERNUS NU200 è un approccio innovativo che contribuisce inoltre a mettere ordine all’interno dei data center, in cui convive una moltitudine di sistemi specifici per lo storage a blocchi ad alte prestazioni, sistemi scalabili NAS/object file, soluzioni per la protezione dei dati e unità per l’archiviazione. La nuova piattaforma consente di introdurre anche lo storage ibrido all’interno degli ambienti virtuali, oltre che lo storage cloud-native. L’approccio unificato seguito da Fujitsu, infatti, risponde a tutte le necessità storage semplificandone la gestione e riducendone i costi, una volta che i dati vengono memorizzati in maniera intelligente per poter essere utilizzati nel modo più efficace – in base a spazio disponibile, prossimità ai dati necessari, frequenza di accesso e costi associati. Ciò migliora significativamente l’impatto ambientale e la sostenibilità della soluzione, estendendo la vita utile dell’hardware già esistente e riducendo sia la produzione di rifiuti elettronici che le emissioni di CO2 provocate da una frequente sostituzione dei sistemi.

Un’ulteriore caratteristica della piattaforma ETERNUS NU200 da sottolineare è quella di essere progettata per funzionare con drive di maggior capacità. Ai clienti viene spesso sconsigliato di superare il 50% della capacità dei drive acquistati, allo scopo di evitare impatti sulle prestazioni del sistema o del volume, ma l’approccio efficiente di ETERNUS NU200 utilizza quasi tutta la capacità di ogni drive, senza comprometterne le performance.

Mehul Doshi, Director Business Development EMEA CLC & Head of Business Italy di Fujitsu, ha aggiunto: “Fino a otto volte più veloce rispetto alla media delle alternative offerte dal mercato, Fujitsu ETERNUS NU200 garantisce caratteristiche di classe enterprise a prezzi da storage entry e midrange level. NU200 è in grado di risolvere i problemi più pressanti dei clienti: ridurre la complessità, connettersi in modo trasparente al cloud, implementare funzionalità di automazione e protezione dei dati, il tutto attraverso soluzioni infrastrutturali sempre più sostenibili e resilienti”.

Disponibilità e prezzi

La nuova piattaforma Fujitsu Storage ETERNUS NU200 sarà disponibile a partire da aprile 2024 e potrà essere ordinata in Italia attraverso FINIX Technology Solutions, che commercializza in esclusiva l’offerta Fujitsu di soluzioni per progetti datacenter sviluppati ad hoc per il nostro Paese.