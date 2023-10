I partner Fujitsu sono invitati a partecipare ai SELECT Innovation Awards 2023.

Fujitsu ha, infatti, annunciato l’apertura delle selezioni ai Fujitsu SELECT Innovation Awards 2023. Giunto alla sua decima edizione, questo premio riconosce ogni anno i risultati raggiunti dai partner che compongono l’ecosistema di canale Fujitsu. L’iniziativa intende valorizzare e premiare l’eccellenza in termini di creatività dei progetti di recente realizzazione e l’impatto che hanno avuto.

I partner Fujitsu ai SELECT Innovation Awards 2023 per…

Lo scopo di Fujitsu è quello di lavorare per la creazione di una società intelligente di tipo human-centric. E il suo ecosistema di partner rappresenta un punto focale per il raggiungimento di questo obiettivo. I Fujitsu SELECT Innovation Awards attribuiscono un riconoscimento ai partner che hanno saputo sfruttare al meglio le soluzioni e le tecnologie Fujitsu per promuovere la trasformazione digitale. Il tutto a beneficio non solo dei clienti, ma della società in generale. Il premio valorizza i progetti che hanno saputo utilizzare al meglio le competenze dell’ecosistema di Fujitsu e dei suoi partner. Questo per realizzare soluzioni creative e condivise, dando vita a iniziative comuni dall’alto valore aggiunto. Un valore superiore a quello che sarebbe stato portato semplicemente della somma delle singole parti in gioco.

Il metro di valutazione ai SELECT Innovation Awards 2023

Le candidature ai SELECT Innovation Awards vengono sottoposte a rigorosa valutazione da parte di una giuria di esperti. Quest’ultimi vagliano i progetti sulla base sia dei benefici generati nei confronti delle aziende clienti che del loro impatto più ampio su tutta la società. I punteggi più elevati vengono riconosciuti ai progetti che hanno accelerato significativamente la trasformazione digitale dei clienti. Come indicatori dell’impegno dedicato al cambiamento positivo della società, i giurati considerano inoltre i contributi forniti al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dalle Nazioni Unite. Importanti anche le collaborazioni tra partner differenti, a riconoscimento dell’efficacia complessiva delle iniziative nate all’interno dell’ecosistema.

Ai partner finalisti saranno riservati numerosi vantaggi. Tra questi: materiale di marketing dedicato per i loro progetti e l’accesso al Fujitsu Partner Advisory Board. I componenti di quest’ultimo vengono selezionati proprio sulla base dell’eccellenza nelle performance di business. I partecipanti al Board possono contare su un canale di contatto diretto con Fujitsu, che li accompagna nella scelta strategica delle priorità e nella definizione delle loro strategie future. Il partner vincitore riceverà 10.000 euro in fondi per lo sviluppo commerciale, destinati a una campagna marketing congiunta con Fujitsu pensata per rafforzare la visibilità.

Tutti i partner Fujitsu ai SELECT Innovation Awards 2023

Possono partecipare al premio tutti i partner Fujitsu, inviando le proprie candidature attraverso l’apposito modulo presente sul portale dedicato ai partner. I progetti in questione devono essere completamente implementati entro il 20 ottobre 2023, data di scadenza delle candidature.

Per supportare ulteriormente il Canale e la sua offerta, Fujitsu – insieme a FINIX Technology Solutions – è costantemente alla ricerca di nuovi partner, soprattutto nell’area SAP. L’obiettivo è quello di favorire il dialogo e la collaborazione tra le aziende che si occupano di applicazioni e software in ambienti SAP e la parte hardware dell’infrastruttura e del Cloud.