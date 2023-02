Galaxy Unpacked 2023: presentate le novità Samsung

In occasione di Galaxy Unpacked 2023, Samsung ha presentato i nuovi smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23 e Galaxy Book3, nuova serie di notebook che comprende i modelli Galaxy Book3 Ultra, Book3 Pro 360 e Book3 Pro.

Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra sono i nuovi smartphone di punta dotati della straordinaria fotocamera di Samsung Galaxy, che consente agli utenti di esplorare la propria creatività in tutta libertà, realizzando video di livello cinematografico grazie alla funzione Nightography perfezionata. Inoltre, “Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” offre straordinaria esperienza di gaming, potente e dinamica grazie alla grafica mobile più veloce sulla serie S.

Galaxy S23 Ultra è dotato di un nuovo sensore 200MP Adaptive Pixel in grado di riprendere momenti unici con incredibile precisione. Inoltre, gli utenti possono sperimentare l’arte fotografica con esposizioni multiple o catturare una visione nitida della Via Lattea con le impostazioni Astrofoto all’interno dell’app Samsung Camera o con l’app Expert RAW. Dotato di S Pen e delle funzionalità avanzate di Nightography, Galaxy S22 Ultra è il nuovo smartphone premium della serie Galaxy S.

“L’impatto di una tecnologia non si misura soltanto in base a cosa consente agli utenti di oggi, ma valutando anche come contribuisce a creare un futuro migliore” commenta TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics durante l’edizione 2023 di Galaxy Unpacked “. Galaxy S23 Ultra e l’intera serie Galaxy S rappresentano i nuovi standard per un’esperienza di smartphone premium e affidabile. Stiamo ridefinendo le prestazioni di punta unendo potenza e innovazione duratura in dispositivi che hanno un minore impatto ambientale”.

Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro 360 e Galaxy Book3 Pro sono i nuovi modelli della serie di notebook Galaxy Book3.

“Oggi vediamo che un numero sempre maggiore di persone utilizza più dispositivi per lavorare in modo efficiente. Questi nuovi processi di lavoro sono possibili grazie al nostro ecosistema Galaxy aperto ed esteso” spiega Roh “. L’ultima serie Galaxy Book3 arricchisce ulteriormente la nostra gamma di prodotti connessi. È fatta su misura per gli appassionati Galaxy che cercano prestazioni di calcolo elevatissime ed esperienze connesse senza soluzione di continuità per massimizzare la loro produttività e creatività”.

Galaxy Book3 Ultra, nuovo riferimento per i content creator, è caratterizzato da prestazioni di calcolo elevatissime e scheda grafica NVIDIA RTX, Galaxy Book3 Pro 360 adotta un form factor convertibile 2-in-1 touchscreen, utilizzabile anche con S Pen, mentre Galaxy Book3 Pro è il dispositivo più sottile della sua categoria. I nuovi Galaxy Book3 sono pensati per chi ha bisogno di una connettività multi-device senza soluzione di continuità e di un hardware di qualità superiore per aumentare la propria produttività e creatività.