Per i TV Samsung nasce il servizio “Training a casa”

Si chiama “Training a casa” il servizio post-vendita che Samsung offre ai clienti in possesso di TV Samsung Neo QLED 8K e OLED dando loro la possibilità di acquistare dei training esclusivi effettuati da personale altamente qualificato per sfruttare tutta la potenza della tecnologia Samsung.

Si tratta di una vera e propria consulenza dedicata per scoprire tutte le funzionalità del prodotto e ottenere il massimo dall’esperienza di visione, direttamente a casa.

In questo modo, grazie alla rete di assistenza autorizzata e al personale altamente qualificato, Samsung è sempre vicina ai suoi clienti anche nella fase successiva all’acquisto, accompagnando coloro che desiderano utilizzare il proprio televisore al 100% delle sue potenzialità in un percorso di formazione personalizzata. È possibile acquistare il servizio esclusivo “Training a casa” direttamente sul sito samsung.com, in sede di acquisto del TV o anche in una fase successiva.

La sessione – prenotabile al momento dell’acquisto o in un secondo momento – si svolge in presenza e direttamente a casa del cliente, che con l’aiuto del tecnico specializzato può effettuare tutte le configurazioni necessarie, da quelle di base a quelle più avanzate. Dalla luminosità dello schermo, al contrasto delle immagini, all’audio più adeguato all’ambiente in cui viene sistemato, il personale qualificato dei Centri assistenza Samsung è in grado di ottimizzare il TV a seconda delle esigenze del cliente, per garantire la migliore performance visiva di sempre.