Gestione dati innovativa con la smart data capture

Una gestione dati innovativa richiede, per prima cosa, la capacità di acquisirli in modo affidabile, scalabile e continuativo. La sfida per modernizzare i processi di data capture può sembrare ardua. È, infatti, difficile trovare il tempo e il denaro per aggiornare le tecnologie di scansione dei codici a barre più datate o i metodi tradizionali con carta e penna. Ed anche le applicazioni esistenti possono risultare difficili o impossibili da modificare.

Eppure, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, i dati possono costituire un fattore chiave e di differenziazione. Secondo un InfoBrief di IDC, Smart Data Capture: A Technology Strategy to Scale Data Intelligence, le aziende che sviluppano efficacemente una gestione dati innovativa e intelligente ottengono risultati di business significativamente superiori.

Va, dunque, da sé la domanda se esiste o meno una risposta più semplice per ottenere dati più accurati. Ma se la soluzione fosse già letteralmente nelle mani dei dipendenti e accessibile senza bisogno di alcuna attività di sviluppo interna o esterna?

Come risparmiare tempo e denaro grazie alle app di scansione dei barcode

Il processo tradizionale di scansione dei codici a barre – che consiste in un operatore che scansiona i codici uno per uno, utilizzando un apposito scanner – non si è evoluto in modo significativo da decenni. È inefficiente, dispendioso, soggetto a errori, lento nella scalabilità, disgiunto da altri processi e sistemi, e risulta essere monotono per i lavoratori.

È anche abbastanza comune per le aziende non utilizzare alcuna tecnologia per l’acquisizione dei dati. Infatti, alcune di esse si affidano ancora ai vecchi metodi carta e penna o a un inserimento manuale. Quindi, riuscire a risolvere questo problema fondamentale legato alle modalità con le quali acquisiamo i dati, offre vantaggi aziendali di notevole portata.

Inoltre, se a questo si aggiunge la mancanza di competenze o risorse informatiche interne, molte aziende si trovano ora a dover rivedere le proprie modalità di data capture, aggiornandole e rendendole più innovative e utili al business grazie a una gestione dati innovativa.

Le applicazioni abilitate alla smart data capture dedicate alla scansione dei codici a barre e rese disponibili su smartphone o tablet, possono far accelerare il workflow delle attività fino a 10 volte. Inoltre, la smart data capture utilizzata su dispositivi intelligenti costa in genere due terzi in meno rispetto agli scanner dedicati. Infine, velocizzano le task più monotone, consentendo ai lavoratori di concentrarsi su attività di maggior valore.

Nel 2023 le aziende dovranno adottare una gestione dati innovativa, ovvero più smart

Tra le maggiori sfide che ogni azienda dovrà affrontare nel 2023 sono l’inflazione e la recessione economica, la supply chain security, così come le crescenti aspettative dei consumatori, l’accelerazione del processo di digital transformation. Ma anche la competizione per attrarre nuovi talenti, la data e device security, e infine la sostenibilità.

La risposta a queste sfide è una gestione dati innovativa che passa da un’acquisizione efficace dei dati dagli asset fisici, una tematica che è stata a lungo trascurata. Tuttavia, il modo in cui le aziende acquisiscono i dati da questi asset (prodotti sugli scaffali, articoli in transito, componenti in fase di installazione) non deve essere un processo lungo e complicato. È la smart data capture può venire in soccorso delle aziende.

Recentemente, Scandit ha annunciato un’applicazione no-code in grado di trasformare istantaneamente smartphone e tablet iOS o Android in dispositivi sofisticati per la smart data capture, chiamata Scandit Express (già conosciuta con il nome di Keyboard Wedge). È ideale per le aziende in cui i tempi di implementazione sono decisivi, le risorse a disposizione sono limitate o inesistenti o le applicazioni non possono essere facilmente modificate.

Eliminare gli errori, velocizzare le attività di acquisizione dei dati e dedicarsi ad altro

Sfruttando dispositivi intelligenti di uso comune, più economici e scalabili, Scandit Express affida le attività più noiose e ripetitive alla tecnologia, eliminando gli errori e velocizzando le attività di acquisizione dei dati, in modo che i lavoratori possano dedicare tempo prezioso ad altre attività di maggior valore.

La nuova soluzione non si limita a fornire l’accesso immediato al software di scansione di codici a barre più veloce e affidabile disponibile sul mercato. Comprende funzioni avanzate di smart data capture che consentono di andare oltre i semplici aumenti di produttività, ma anche di risparmio economico e di miglioramento della velocità operativa.

Qualunque sia la grandezza di un’azienda e le necessità di essa, la chiave per affrontare le sfide del 2023 è una gestione dati innovativa. Mentre ottenere una maggiore efficienza grazie ai dati non deve necessariamente essere un processo lungo, difficile o complesso.