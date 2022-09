Più smart data capture se vi preme il successo del retail

Nel testo che vi proponiamo di seguito, Jessica Grisolia (nella foto qui a fianco), Senior Manager Industry Solutions Management Scandit, spiega l’importanza della smart data capture per gli addetti dei punti vendita e perché rendere i propri collaboratori sempre connessi alle informazioni per loro rilevanti è essenziale per offrire un’esperienza di acquisto differenziata e di alto livello.

Buona lettura.

I retailer devono prendere in considerazione diversi fattori e funzionalità da implementare d’ora in avanti. Con consumatori sempre più esigenti, abituati alla semplicità, alla possibilità di scelta e alla comodità dello shopping online, gli store fisici si vedono costretti ad alzare il tiro per restare al passo.

Questo significa offrire al cliente un’esperienza omnicanale, utilizzando dispositivi smart all’interno dello store, così da creare un’esperienza d’acquisto simile a quella online, massimizzando gli aspetti dello shopping in prima persona che non possono essere replicati digitalmente.

Una recente ricerca svolta da Scandit, mostra come oltre la metà degli addetti dei punti vendita si aspetta che, nel prossimo futuro, il ruolo primario dello store fisico sia ibrido. Molti pensano che l’aumento dell’uso della tecnologia nelle store operation sia fondamentale per raggiungere questi obiettivi – il 41% del campione crede che l’innovazione permetterà un’esperienza di acquisto migliore per il cliente. L’uso della tecnologia nelle store operation ha l’obiettivo di aiutare i leader del retail in molte aree strategiche. Come si evince dallo studio, il 57% reputa la gestione dello stock la sfida più grande, mentre il 53% dà la stessa definizione dello shelf management. Il 49% ha bisogno di assistenza per il clienteling e il 36% nell’order picking.

Rendere i propri collaboratori sempre connessi alle informazioni per loro rilevanti è essenziale per offrire un’esperienza di acquisto differenziata e di alto livello. Anche attrarre, formare e trattenere personale competente negli store è diventata una sfida cruciale per il mondo retail. Molti cercano di rispondere a questa difficoltà equipaggiando lo staff con dispositivi smart e soluzioni di smart data capture come parte delle loro iniziative di digital transformation.

Questa combinazione è ideale per accelerare significativamente il lavoro nel settore retail. In questo modo è possibile eseguire qualsiasi operazione in-store utilizzando lo smartphone, capace di apportare maggior efficienza operativa e, allo stesso tempo, stupire i clienti con nuove funzionalità, come per esempio la realtà aumentata. Inoltre, l’inserimento di nuovo personale nello staff diventa più veloce, perché gli smartphone offrono ai nuovi membri un’interfaccia familiare, semplificandone il lavoro e rendendoli soddisfatti da subito.

Maggiore efficienza in un unico dispositivo, ovunque all’interno dello store

L’ambiente retail evolve velocemente, utilizzare un unico dispositivo smart tascabile può essere di grande aiuto per i dipendenti durante il lavoro di tutti i giorni. Con un dispositivo capace di passare senza difficoltà da un’operazione all’altra, abilitato all’acquisizione intelligente di dati, diventa possibile per gli addetti del punto vendita accedere immediatamente ai dati in tempo reale e completare lavori essenziali mentre sono in movimento. Operazioni come la gestione degli scaffali, il controllo prezzi, mPOS e molto altro, possono essere portati a termine senza problemi e senza dover cambiare strumento, migliorando la work experience.

Gli smartphone oggi in uso sono soluzioni ideali essendo utilizzabili ovunque dagli addetti, senza dover prendere un ingombrante scanner dedicato quando si dirigono nel magazzino o per la smart data capture. La maggior parte di questi, funziona perfettamente in ambienti difficili e sono in grado di ricevere spedizioni sulla banchina di carico come di servire i clienti all’interno di un negozio.

Una volta che i dipendenti vengono dotati di dispositivi adatti, potenti e integrati con la smart data capture, possono operare in maniera efficiente nelle condizioni più difficili. Le performance migliori sono sempre assicurate, anche negli ambienti con scarsa illuminazione, da angolazioni estreme, nella lettura a distanza, o quando i barcode sono danneggiati.

Questa ricerca ha anche messo in luce diverse considerazioni e altri vantaggi provenienti da un utilizzo di un unico dispositivo smart per supportare operazioni omnichannel. Alla domanda posta ai leader del retail su quali siano i principali vantaggi nell’equipaggiare i dipendenti con smartphone o dispositivi smart su vasta scala, la maggioranza (63%) ha citato la possibilità di utilizzarli per compiti diversi (strategie di single device).

Smart data capture per dipendenti più efficienti

L’employee satisfaction è essenziale per trattenere i talenti e migliorare la produttività. Concentrare più device in un unico dispositivo smart multifunzione può aiutare a raggiungere entrambi gli obiettivi.

Registrare il proprio turno appena si arriva? Un semplice click sullo smartphone e la modalità lavoro è attivata. C’è bisogno di contattare un collega? Non serve più usare la radio se lo smartphone ha un pulsante “push to talk”, che rende più semplice la comunicazione. Gestire un ordine online? Non è più necessario prendere uno scanner tradizionale, il personale può estrarre dalla tasca il proprio dispositivo ed effettuare la scansione in modo veloce e preciso.

Quando gli ordini online vengono evasi e confezionati lavorando al massimo delle performance, i dipendenti possono aggiornare i sistemi di backend in tempo reale, per garantire un’esperienza di acquisto e-commerce ottimale, sia in-store sia con consegna a domicilio.

Fornire ai dipendenti i giusti insight anche quando sono in corsia

I consumatori, acquistando online, si sono abituati ad accedere agevolmente a informazioni sui prodotti e sugli stock. Per tenere il passo alle loro esigenze in continua evoluzione, i retailer devono riproporre i vantaggi dell’e-commerce negli store fisici, cercando di capire cosa determina o impedisce un acquisto, ovviando eventuali problematiche.

Comuni motivi di frustrazione del cliente quando si acquista in negozio? La mancanza di risposte da pare di un addetto o il fatto che quest’ultimo si debba allontanare per controllare se il prodotto richiesto è disponibile in un’altra taglia o in diversi colori, lasciando il cliente fermo ad aspettare, con il rischio che si allontani a mani vuote. Un recente studio di Scandit effettuato nel settore del fashion, ha dimostrato che i principali timori di un cliente quando acquista nel punto vendita, sono legati alle code (47%), alla disponibilità limitata dello stock (43%), e alla competenza degli addetti, spesso non in grado di rispondere alle domande dei clienti (36%). Fallire nel soddisfare queste aspettative può avere un impatto davvero negativo sulla capacità di avere successo.

Con uno smartphone abilitato alle scansioni, anche un addetto appena arrivato o un collaboratore temporaneo può effettuare la scansione di qualsiasi prodotto per accedere alle informazioni o controllare i dati relativi allo stock dai sistemi di backend, senza allontanarsi dal cliente.

Trasformare il clienteling con esperienze di realtà aumentata

Con una piattaforma di acquisizione intelligente di dati e un solo dispositivo è possibile migliorare la customer experience, garantendo un’esperienza unica. grazie alla realtà aumentata. Durante il processo di clienteling, inquadrando con un dispositivo un’’etichetta di un prodotto sullo scaffale, i dipendenti dello store possono mostrare le informazioni sull’articolo o aiutare i clienti a confrontarne le specifiche per prendere una decisione di acquisto informata.

Una volta che il cliente ha fatto la sua scelta, l’addetto può scansionare immediatamente l’articolo sullo scaffale, per individuarne la taglia, il colore e la forma corretta, visualizzata grazie a un AR overlay.

Con il prodotto in mano, il personale può facilitare ulteriormente il processo e assicurarsi che la vendita venga effettuata, per mezzo di un’app di mobile Point of Sale (mPOS) su smartphone/tablet, eseguendo il pagamento, sul posto e con lo stesso dispositivo. Il dipendente non necessita di dover tornare ad una cassa fissa per scansionare gli articoli ed il cliente non deve perdere tempo cercando una cassa evitando la coda ed eventuali ritardi.

Innovare la customer experience con una nuova concezione del personale del negozio

Con uno smartphone e un’app abilitata alla smart data capture, i collaboratori sono pronti per qualsiasi evenienza e i clienti possono godersi un’esperienza di acquisto in-store senza problemi, ottimale e differenziata.

Come bonus o incentivo per lo staff, se abilitati dall’azienda i dipendenti possono anche utilizzare gli stessi smartphone per un uso personale, una volta terminato il turno di lavoro.