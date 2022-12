Hikvision lancia innovativi terminali per lettura dell’iride senza contatto

I nuovi terminali MinMoe di Hikvision della serie DS-K1T981 sono ora disponibili nel catalogo Solution. Adatti a tutte le situazioni che richiedono elevati standard di sicurezza come Data Center, laboratori di ricerca e Corporate Building.

Grazie alla funzione di lettura iride, il controllo accessi risulta più sicuro e professionale, garantendo un livello di sicurezza accurato nell’identificare le persone autorizzate. I terminali sono nativamente compatibili con tutti i prodotti Hikvision, dal mondo TVCC a quello di intrusione e intercom, grazie alla piattaforma Hik-Central, ma possono integrarsi a sistemi di terze parti.

Sicurezza senza contatto

La principale caratteristica dei nuovi terminali è la possibilità di accesso tramite lettura dell’iride. Questa funzionalità si adatta a numerosi contesti, in cui si vuole configurare un sistema con soglie di sicurezza elevate; i terminali MinMoe rispondono infatti ad alti standard di sicurezza, evitando eventuali violazioni che potrebbero essere generate dalla condivisione di altri strumenti di accesso come pin, tessera o QR code.

Questa modalità di controllo accessi si adatta alle necessità di tutte quelle strutture nelle quali è richiesto di non interagire fisicamente con i vari dispositivi presenti.

La dematerializzazione dei supporti fisici di autenticazione snellisce peraltro il relativo processo gestionale, spesso oneroso: dall’emissione della card al suo blocco in caso di smarrimento, fino al rifacimento e ciò che ne consegue. Con questo terminale potrà essere garantita una capacità massima di gestione fino a 100.000 volti, 10.000 iridi, 100.000 tessere, 5.000 impronte digitali e 150.000 eventi.

Caratteristiche e funzionalità

Tra le principali caratteristiche dei terminali DS-K1T981 si segnalano le molteplici possibilità di autenticazione (Iris, Face, Fingerprint, tessera Mifare, Pin, QR Code), il riconoscimento del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (casco/mascherina) in modalità avviso o divieto. È inoltre dotato di un ampio display LCD touch 8” per facilitarne l’utilizzo; il grado di protezione IP 65 ne consente l’impiego in ambienti esterni. Per la completa gestione del varco, il prodotto è dotato di un’interfaccia per la connessione di un lettore ausiliario o verso il controllore, via RS485 o Wiegand 24/36.

Il terminale è comunque dotato di tutte le funzionalità già presenti nella gamma Hikvision di controllo accessi già in commercio: controllo remoto (apertura/chiusura/blocco/sblocco porta, cattura immagini, registrazione video), chiamata audio/video con postazione remota (tramite App Hik-Central, client SW o posto interno Intercom), funzionalità Privacy per limitare la condivisione di dati sensibili, interfaccia Web, possibilità di inserire immagini salvaschermo per welcome message e messaggistica, funzione Time Attendance.