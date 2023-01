Kyocera: nuovi sistemi di stampa A4 monocromatici

Kyocera Document Solutions, specialista globale nelle soluzioni per la gestione documentale, presenta una nuova gamma di sistemi ECOSYS A4 monocromatici progettati per aiutare le aziende a gestire i flussi di stampa in modo più sicuro ed efficiente, riducendo significativamente l’impatto ambientale.

La coesistenza sempre più concreta fra modalità di lavoro diverse ha fatto emergere nelle aziende la necessità di un adeguamento tecnologico e organizzativo che agevoli l’efficienza e la collaborazione, tenendo alta l’attenzione su produttività e protezione dei dati.

La nuova serie ECOSYS completa il portafoglio di sistemi di stampa A4 ad alta velocità e per volumi elevati, garantendo le esigenze di produzione di stampa di qualità, ma anche l’economicità e l’impegno verso la sostenibilità.

Con velocità di stampa che vanno da 45 a 60 pagine al minuto e un’eccellente risoluzione di 1.200 dpi, le stampanti ECOSYS PA6000x, ECOSYS PA5500x, ECOSYS PA5000x e ECOSYS PA4500x offrono un design compatto e un set di funzionalità che migliorano l’esperienza dell’utente e le prestazioni globali in ambienti di lavoro professionali.

Fin dalla creazione della tecnologia ECOSYS, che ha recentemente celebrato i 30 anni di vita, Kyocera Document Solutions ha promosso una visione di stampa eco-friendly, adottando misure per limitare la produzione di rifiuti e ridurre al minimo il consumo di energia dei sistemi di stampa. Grazie ai componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il TCO riguardo a manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Un design modulare rende possibile l’integrazione di funzioni che migliorano il flusso di lavoro, a seconda delle necessità, mentre il software di sistema integrato garantisce la compatibilità a lungo termine tra le reti aziendali.

Le stampanti ECOSYS PA6000x, PA5500x, PA5000x e PA4500x operano ad alti tassi di produttività e registrano tempi di prima stampa rapidissimi, che ottimizzano i tempi di avvio dei dispositivi, accelerando così il processo di stampa iniziale.

Come con tutti i sistemi ECOSYS, Kyocera Document Solutions ha accuratamente integrato tutte le impostazioni eco-friendy nei motori e nel design dei dispositivi per promuovere la sostenibilità riducendo al minimo l’impatto ambientale. I dispositivi utilizzano materiali a lunga durata e toner che riducono i consumi energetici e supportano la preservazione ambientale sia in fase di produzione che di manutenzione, oltre a garantire lunghi cicli di lavoro. Un packaging eco-friendly completa le caratteristiche ambientali dei dispositivi.

Un Data Security Kit è stato incluso nella configurazione standard, per offrire alle aziende la possibilità di un’ulteriore memorizzazione dei dati oltre all’utilizzo di elementi avanzati di crittografia. Per una sicurezza superiore, il kit consente di crittografare i dati ancora prima che vengano memorizzati su un disco rigido. Questo elemento offre alle aziende un modo pratico e conveniente per proteggere documenti, informazioni e risorse riservati.

Le opzioni flessibili di gestione della carta e le moderne funzioni di sicurezza, unite a componenti di lunga durata che garantiscono un’efficienza e un’affidabilità senza pari, fanno di queste stampanti la scelta ideale per aumentare le prestazioni complessive dei gruppi di lavoro.