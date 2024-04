ArrowSphere include i servizi Oracle Cloud anche in Italia

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, che ha aderito all’Oracle PartnerNetwork (OPN), ha ampliato la collaborazione con Oracle, aggiungendo i servizi Oracle Cloud Infrastructure (OCI) alla offerta ArrowSphere anche in Italia. In virtù dell’accordo, i partner di canale approvati in Italia potranno accedere a tutta la gamma di servizi Oracle Cloud, tra cui quelli di storage, calcolo, database e analytics.

Il cloud di seconda generazione OCI è stato realizzato con un approccio ‘security by design’ e ottimizzato specificatamente per aiutare le imprese e le organizzazioni pubbliche a gestire i workload più impegnativi e mission-critical in modo sicuro. Con un’architettura e a funzionalità uniche, OCI contribuisce a garantire sicurezza, prestazioni elevate e riduzione dei costi e, grazie a queste caratteristiche innovative, è considerata l’infrastruttura cloud preferita da molte aziende che stanno sviluppando soluzioni di GenAI.

ArrowSphere aiuta i partner di canale a gestire, differenziare e sviluppare il proprio business nel cloud. Il marketplace include tutti i principali provider hyperscale, così come le offerte IaaS, PaaS, SaaS e software cloud public e private. La piattaforma fornisce una gestione end-to-end del ciclo di vita del cloud con funzionalità come provisioning automatizzato, integrazione completa della fatturazione, reporting e analisi predittive. ArrowSphere offre anche un sistema di DevOps integrato e storefront personalizzabili che consentono ai clienti finali di gestire direttamente le proprie transazioni.

Arrow Electronics collabora con Oracle nel mondo da oltre 20 anni. Offre una serie di servizi dedicati che aiutano i clienti a commercializzare, promuovere e distribuire i servizi OCI, così come programmi di formazione per garantire che i clienti ottengano i maggiori vantaggi grazie all’adozione del cloud Oracle.

In merito al nuovo accordo, Michele Puccio, Country Manager per l’Italia di Arrow Electronics Computing Solutions, ha evidenziato: “Il nostro rapporto con Oracle si protrae da oltre due decenni e l’aggiunta dei servizi OCI ad ArrowSphere, anche in Italia, è stato un passo logico. Siamo impegnati ad aiutare i nostri clienti a far crescere il loro business nel cloud e questi prodotti combinano la flessibilità e i benefici in termini di costi di un public cloud con la prevedibilità, la sicurezza e il controllo di un ambiente on-premise. I nostri clienti desiderano un facile accesso alle soluzioni in cloud, e ArrowSphere lo offre eliminando la complessità e semplificando la connessione tra i fornitori di cloud ‘as-a-service’, i partner di canale e gli utenti finali“.

“Arrow Electronics offre ai clienti più scelta e flessibilità nell’uso del cloud per aiutarli a risolvere le loro sfide aziendali più urgenti e complesse”, ha dichiarato Fabio Sanginesi, Country Leader Alliance&Channel Cloud & Tech di Oracle Italia. “OCI conta attualmente 48 cloud region pubbliche “commerciali” – tra cui da tre anni anche una in Italia, a Milano -, diverse regioni governative, e dal luglio scorso due regioni di cloud sovrano per l’Unione Europea. I servizi su OCI – IaaS e PaaS, ma anche SaaS – sono inoltre già qualificati per i dati ordinari e critici dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. I partner del canale cloud di Arrow potranno quindi oggi avvalersi di tutte queste caratteristiche vincenti e offrirle insieme a noi ai comuni clienti, pubblici e privati”.