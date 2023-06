L’AI generativa di Firefly potenzia anche Illustrator

Adobe ha annunciato che, dopo l’integrazione di Firefly all’interno di Adobe Photoshop e Adobe Express, Illustrator è l’ultima applicazione di Creative Cloud a beneficiare delle avanzate tecnologie di AI generativa di Adobe

Adobe, infatti, ha presentato la versione beta di Generative Recolor, la prima integrazione di Adobe Firefly in Adobe Illustrator, che consente ai designer sperimentare con i colori, utilizzando semplici indicazioni di testo. Quest’ultima release del prodotto porta avanti la visione di Adobe di mettere a disposizione dei creator di tutti i livelli di competenza ed esperienza Firefly come copilota creativo, per dare vita ai progetti creativi alla velocità della loro immaginazione.

Sfruttando Firefly, la famiglia di modelli creativi di AI generativa di Adobe, per automatizzare e iterare processi precedentemente manuali, la versione beta di Generative Recolor trasforma magicamente i colori in artwork vettoriali come mai prima d’ora. In precedenza, i brand creavano manualmente variazioni di colore ogni volta che sviluppavano un nuovo packaging, ripensavano alle opzioni di colore del logo prima di un rebrand o riprogettavano i loro siti web; ora, con l’assistenza di Firefly, i designer saranno in grado di accelerare drasticamente questi processi, liberando il loro tempo per attività più creative e meno noiose.

Ora il focus è su Adobe Illustrator

Adobe è stata pioniera di numerose innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale per oltre un decennio, introducendo centinaia di funzionalità intelligenti basate su Adobe Sensei in Creative Cloud, Document Cloud ed Experience Cloud. Firefly, lanciato a marzo, si è inizialmente concentrato sulla generazione di immagini ed effetti di testo. In meno di due mesi, Firefly è diventato uno dei lanci beta di maggior successo nella storia di Adobe, con oltre 150 milioni di immagini generate attrvaverso la funzionalità Generative Fill su Photoshop in sole tre settimane.

“Adobe Illustrator è lo strumento alla base di alcuni dei progetti creativi più iconici al mondo, dai loghi dei brand alle confezioni dei prodotti“, ha dichiarato Ashley Still, Senior Vice President Digital Media di Adobe. “Firefly aiuterà i clienti ad accelerare il loro processo creativo e a risparmiare innumerevoli ore, facilitando al contempo nuove possibilità di progettazione“.

Generative Recolor riflette la vostra voce e la vostra visione nei vettori

Generative Recolor migliora Illustrator con la magia dell’AI generativa. Il nuovo Generative Recolor è progettato per catturare l’essenza di una visione – “mezzogiorno nel deserto” o “mezzanotte nella giungla” – e quindi tradurla in temi personalizzati per ricolorare gli artwork vettoriali. Basata su semplici indicazioni di testo, questa tecnologia pionieristica applica automaticamente i colori a grafiche vettoriali complesse, facendo risparmiare tempo all’artista che non deve modificare manualmente ogni singolo oggetto.

Generative Recolor offre ai creativi una serie di interessanti opportunità:

Acquisizione del colore più rapida: risparmia tempo ricolorando rapidamente e in modo intelligente la grafica con semplici indicazioni di testo.

risparmia tempo ricolorando rapidamente e in modo intelligente la grafica con semplici indicazioni di testo. Scoperta e trasformazione del colore : sperimentate senza fatica con vari colori, tavolozze e temi per ottenere l’aspetto e la sensazione giusti per le vostre opere d’arte.

: sperimentate senza fatica con vari colori, tavolozze e temi per ottenere l’aspetto e la sensazione giusti per le vostre opere d’arte. Varianti di colore multiple: generate numerose varianti di colore da un singolo file di lavoro per utilizzarlo su social, stampa e web.

Altre novità di Adobe Illustrator

L’ultima versione di Illustrator include anche una serie di nuovissime funzioni e innovazioni, tra cui Retype (in versione beta), nuove funzionalità per i livelli e miglioramenti all’Image Trace, che rendono la creazione più veloce e semplice che mai.

Generative Recolor e Retype sono disponibili in versione beta in Illustrator, insieme ai miglioramenti apportati a Layers e Image Trace.