LG GRAM: la famiglia si allarga

La line up di laptop LG gram si allarga nel 2024 con nuovi esclusivi modelli tra cui il nuovo LG gram Pro.

Perfetta combinazione tra prestazioni e portabilità, i laptop ultraleggeri della serie LG gram combinano specifiche di alto livello con un design eccezionalmente sottile, ma anche resistente e affidabile grazie a una batteria di lunga durata. Tutti i modelli 2024 offrono funzioni AI grazie all’app LG gram Link che semplifica le operazioni di condivisione di file e foto e lo screen mirroring tra dispositivi LG gram, Android e iOS.

LG gram Pro e LG gram Pro 2-in-1

I modelli top di gamma da 16 e 17 pollici (modelli 16Z90SP e 17Z90SP) di LG sono dotati di un processore Intel® Core™ Ultra con architettura ibrida, di SSD NVMe PCIe 4.0 e di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050. I nuovi LG gram Pro sono inoltre dotati della NPU di Intel, Intel® AI Boost, che permette di gestire elaborazioni complesse anche senza una connesione di rete.

I nuovi modelli includono l’app LG gram Link che facilita la condivisione di file, il trasferimento di foto e lo screen mirroring tra LG gram (Windows) e i dispositivi Android o iOS. L’app è dotata anche di una funzione di Intelligenza Artificiale integrata che categorizza in modo intelligente le foto memorizzate su gram e semplifica la ricerca immagini attraverso l’utilizzo di parole chiave. Rafforzando la compatibilità e l’esperienza complessiva, LG gram Link crea un ecosistema interconnesso di dispositivi che offre una maggiore connettività e scalabilità.

I nuovi modelli LG gram Pro sono anche i primi laptop della linea gram a disporre di un sistema di raffreddamento a doppia ventola che garantisce prestazioni ottimali anche quando si utilizzano software elaborati come le suite di editing video e gli strumenti di creazione di immagini IA.

Grazie al loro design ultrasottile e ultraleggero, i modelli LG gram Pro da 16 e 17 pollici offrono un’eccezionale portabilità, uno stile elegante e prestazioni elevate, ideali per chi viaggia per lavoro o per chiunque cerchi una soluzione di alto livello.

I laptop LG gram Pro garantiscono una qualità d’immagine straordinaria con colori unici e contrasto eccellente, con copertura al 100% dello spazio colore DCI-P3. Entrambi i modelli sono dotati di un display IPS con risoluzione Wide Quad XGA (WQXGA / 2.560 x 1.600), mentre il modello LG gram Pro da 16 pollici è disponibile anche con un display OLED con risoluzione WQXGA+ (2.880 x 1.800). Per facilitare la connettività, tutti i modelli integrano diverse porte tra cui Thunderbolt 4, USB Type-C, USB Type-A e HDMI.

LG gram Pro 2-in-1 (modello 16T90SP), che ha ottenuto il prestigioso CES 2024 Innovation Award, è stato recentemente inserito nel GUINNESS WORLD RECORDS™ come il più leggero laptop 2-in-1 da 16 pollici. Questo portatile, versatile e “convertibile”, è dotato di un display OLED con risoluzione WQXGA+. Vanta un design incredibilmente sottile e ultraleggero, con uno spessore di soli 12,4 millimetri e un peso di soli 1.399 grammi, che lo rendono facile da trasportare e ideale per le attività di lavoro o studio e per l’intrattenimento. La cerniera regolabile a 360 gradi, il design con cornice supersottile, il touchscreen reattivo e la penna ricaricabile in modalità wireless offrono una flessibilità eccezionale per un’esperienza d’uso unica.

LG gram 2024

La line up 2024 include anche i nuovi laptop LG Gram da 17, 16, 15 e 14 pollici (modelli 17Z90S, 16Z90S, 15Z90S e 14Z90S). Caratterizzati da un design sottile e ultraleggero e da una batteria di lunga durata, gli LG gram sono ideali per chi è alla ricerca di un dispositivo versatile che può essere trasportato ovunque, senza restrizioni in termini di produttività e di autonomia. Tutti i modelli LG gram 2024 vantano processori Intel® Core™ Ultra, SSD NVMe PCIe 4.0 e pannelli IPS ad alta luminosità con rivestimento antiriflesso.

I modelli LG gram da 16 e 17 pollici sono dotati di schermi di grandi dimensioni con risoluzione WQXGA, che li rendono adatti sia per il lavoro che per la fruizione di contenuti multimediali. I modelli più piccoli da 15 e 14 pollici sono facilmente trasportabili e offrono un’esperienza d’uso altrettanto soddisfacente. Tutti i modelli della famiglia LG gram 2024 sono dotati di una webcam integrata Full-HD (1.920 x 1.080) per videocall e conferenze. Sono inoltre provvisti di una serie di software di facile utilizzo, come LG Glance by Mirametrix, per il miglioramento della sicurezza e della privacy, e il nuovo LG gram Link.

“La serie LG gram Pro introduce una nuova ed entusiasmante gamma di prodotti che combina design ultrasottile e prestazioni elevate”, ha dichiarato YS Lee, vicepresidente e Head of IT di LG Electronics Business Solutions Company. “Continueremo a espandere la serie LG gram, sviluppando dispositivi portatili ad alte prestazioni per offrire un’esperienza d’uso eccezionale”.

I visitatori del CES 2024, che si terrà a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio 2024, potranno scoprire i nuovi LG gram presso lo stand di LG (#16008, Central Hall, Las Vegas Convention Center).