Stefano Banzola è il nuovo Sales Manager Italy di Axis Communications

Axis Communications ha nominato Stefano Banzola come nuovo Sales Manager Italy.

Con un’esperienza ventennale nell’ambito della sicurezza e della videosorveglianza, Banzola è parte del Team di Axis da oltre 10 anni. Nei precedenti ruoli di Strategic Account Manager e Key Account End-Customer, si è sempre distinto per la capacità di creare relazioni durature con i clienti.

Nello svolgimento del suo nuovo incarico, il manager avrà il compito di guidare il team di vendita italiano, sviluppando strategie commerciali efficaci ed intensificando la rete di relazioni con i clienti, distributori e system integrator, con l’obiettivo di favorire una crescita continua a lungo termine. La sua comprovata expertise nel settore e la sua conoscenza approfondita del mercato giocheranno inoltre un ruolo fondamentale nell’espansione della rete di contatti dell’azienda con gli utenti finali.

“Sono in Axis da diversi anni e sono felice di continuare a contribuire al suo sviluppo a lungo termine. Mi impegno a perseguire obiettivi stimolanti e a partecipare all’espansione del brand nel settore della security e oltre. Sempre più numerosi sono gli ambiti in cui le nostre tecnologie trovano applicazione. Ad esempio, nella progettazione di smart city e infrastrutture critiche, nell’efficientamento energetico per promuovere aziende più sostenibili, nel miglioramento dei processi come la supply chain e nell’aumento dell’attenzione per la safety”, dichiara Stefano Banzola, Sales Manager Italy di Axis.

“Alla base della nostra azienda, ci sono le persone che la compongono e i valori che condividono. Crediamo inoltre fermamente nell’importanza della collaborazione con i nostri partner e nella creazione di un ambiente di lavoro positivo. Stefano è parte di Axis da diversi anni ed è la persona giusta per continuare su questa strada. Le sue competenze e la sua esperienza favoriranno l’eccellenza operativa e la creazione di un network di relazioni sempre più consolidato, indispensabile per una crescita duratura”, commenta Matteo Scomegna, Regional Director Southern Europe di Axis.