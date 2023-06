MODULYS XM: il nuovo UPS di media potenza di Socomec

Socomec, produttore di energia integrata e specialista nelle soluzioni UPS modulari, presenta MODULYS XM: il nuovo UPS di media potenza unico nel suo genere, affidabile, flessibile e costruito per durare nel tempo.

MODULYS XM è un UPS modulare che comprende un modulo di potenza da 50 kW e una serie ottimizzata di sistemi completi:

· MODULYS XM, per 250 kW + 50 kW di ridondanza

· MODULYS XM, per 600 kW + 50 kW di ridondanza

Affidabilità assoluta comprovata

I moduli di potenza da 50 kW di MODULYS XM hanno un’affidabilità comprovata di oltre 1.000.000 di ore MTBF (Mean Time Between Failures), come certificato da una società terza. Al tempo stesso, sono state certificate anche la doppia immunità a disturbi e la resistenza sismica di MODULYS XM, constatando il massimo grado di affidabilità.

Sostituzione o aggiunta di moduli in soli 2 minuti

Il personale in loco può estrarre a caldo i moduli di alimentazione. L’intero processo è semplice e privo di rischi, bastano solo 2 minuti grazie all’allineamento automatico del firmware, ai parametri autoimpostati e all’autotest completo, tutti completamente automatici ed eseguiti senza alcun intervento umano.

Il bypass statico e tutte le altre parti sono inoltre estraibili a caldo tramite accesso frontale, mentre l’UPS è in funzione e senza alcuna interruzione.

MODULYS XM: un UPS flessibile che si adatta alle singole esigenze

Le configurazioni del nuovo UPS Socomec disponibili per creare una soluzione su misura sono molteplici.

Nello specifico, è possibile combinare oltre 25 parti standardizzate e pre-ingegnerizzate, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze dei clienti.

Inoltre, grazie ai moduli di potenza hot swap, la potenza del sistema può essere aumentata su richiesta.

Il personale in loco può scalare il sistema aggiungendo un modulo plug-in (per la scalabilità), semplicemente inserendolo, senza alcun rischio.

Infine, la possibilità di aggiungere un modulo di bypass supplementare e aumentare la resistenza alla corrente di cortocircuito rende MODULYS XM unico sul mercato.

Lunga durata e basso impatto

La durata di vita di MODULYS XM supera i 25 anni in un ambiente data center e i 20 anni nelle peggiori condizioni: tale qualità soddisfa un requisito chiave dell’economia circolare, che consiste nel mantenere i prodotti in circolazione più a lungo.

La durata è aumentata del 50% rispetto agli standard di mercato: MODULYS XM ha superato impegnativi test di stress e di durata accelerata e ha dimostrato la sua validità al di là di calcoli e simulazioni.

Inoltre, viene garantita la disponibilità futura dei moduli e di tutti i componenti per l’intera durata di vita dell’UPS.

Servizi connessi a MODULYS XM

Il nuovo USP di media potenzia è connesso online e può essere monitorato da remoto.

SoLive, l’app gratuita per dispositivi mobili di Socomec, fornisce automaticamente lo stato aggiornato del UPS, inviando una notifica immediata di qualsiasi evento.

In alternativa, gli esperti Socomec possono fornire un monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, inviando una notifica o se necessario un tecnico sul posto.

Infine, con la tecnologia Remote troubleshooting, gli esperti Socomec possono collegarsi al sistema UPS per eseguire test e diagnosi da remoto, senza emissioni di carbonio legate allo spostamento.