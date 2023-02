My Book: nuove unità da 22TB e 44TB per la linea di storage desktop di WD

Western Digital con il proprio brand WD arricchisce la linea di storage desktop My Book con nuove unità da 22TB e 44TB.

L’hard drive desktop My Book da 22 TB è l’unità consumer con la capacità più elevata di sempre di WD, nata per offrire agli utenti una maggiore flessibilità per archiviare sempre maggiori contenuti.

“Nel mondo si continuano a generare dati a un ritmo vertiginoso. Solo nel 2022, una famiglia media, in qualsiasi parte del mondo, ha generato più di 20 TB di dati1 e ci aspettiamo che questo numero continui a crescere, via via che le persone continuano a creare e a consumare maggior quantità di dati”, ha dichiarato John Rydning, vicepresidente della ricerca, Global DataSphere presso International Data Corporation (IDC), una società di market intelligence globale. “Mentre molte persone si affidano al cloud, sappiamo che tanti consumatori prediligono soluzioni di storage locale che siano sempre a portata di mano, per preservare e controllare in maniera immediata la crescente quantità di dati personali e aziendali”.

Considerato che una famiglia americana media2 utilizza più di dieci dispositivi connessi, le nuove soluzioni ad alta capacità si rivelano indispensabili per eseguire il backup dei propri dispositivi personali e, possibilmente, anche di quelli della propria famiglia. Che si tratti di foto e video dal valore inestimabile, o di un backup dei file e delle applicazioni di lavoro più importanti, il brand WD cerca di offrire alle persone soluzioni che tengano il passo con l’evoluzione delle esigenze di archiviazione dei dati.

“Con più dispositivi utilizzati nella nostra vita quotidiana, abbiamo la possibilità di creare, consumare e generare istantaneamente enormi quantità di contenuti”, ha affermato Susan Park, vice president of product management, Western Digital. “Il nostro obiettivo è aiutare le persone a conservare tutto in modo semplice e affidabile.”

My Book da 22 TB offre agli utenti la possibilità di eseguire il backup e conservare migliaia di documenti, foto, video e altri file da una varietà di dispositivi di archiviazione, tra cui SSD e HDD portatili, schede di memoria e unità flash USB, consolidandoli in un’unica posizione organizzata e di facile accesso. Per coloro che sono alla ricerca di funzionalità di storage ancor più robuste, My Book Duo è ora disponibile anche in una capacità di 44 TB, dotata di unità Western Digital RAID-optimized, pronte a funzionare alla massima velocità e capacità fin da subito. My Book™ Duo può essere riconfigurato in RAID-1 per la ridondanza (mirroring dei dati) o utilizzato come due unità indipendenti (JBOD) con il software incluso.

Disponibilità

My Book da 22 TB viene venduto al prezzo consigliato di 705.99€ e My Book Duo da 44 TB al prezzo consigliato di 1,731.99€. Entrambi i prodotti sono ora disponibili presso selezionati rivenditori Western Digital, e-tailer e sullo store online Western Digital.

NOTE:

1 Rydning, John. “Worldwide IDC Global DataSphere Forecast, 2022–2026: le organizzazioni aziendali guidano la maggior parte della crescita dei dati”. Global DataSphere, IDC, maggio 2022, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US49018922.

2 Laricchia, Federica. “Numero medio di dispositivi connessi nelle famiglie statunitensi 2020”. Statista, Statista, giugno 2022, https://www.statista.com/statistics/1107206/average-number-of-connected-devices-us-house.