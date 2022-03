WD Red Pro HDD da 20TB c’è

È finalmente disponibile il nuovo WD Red Pro HDD da 20 TB.

Lo ha reso noto Western Digital con una comunicazione corredata di scheda tecnica con cui assicura che il nuovo WD Red Pro da 20TB, progettato con tecnologia OptiNAND, è la soluzione ideale per consentire a piccole medie imprese, così come alle grandi aziende di archiviare, condividere e proteggere grandi quantità di dati.

Tra questi, rientrano senz’altro video ad alta risoluzione, progetti 3D, immagini CT/MRI e altre informazioni pesanti in ambito sanitario e scientifico.

Con tecnologia di registrazione magnetica convenzionale (CMR), le nuove unità HDD sono ottimizzate per NAS aziendali fino a 24 alloggiamenti per sopportare carichi di lavoro ad alta intensità in ambienti “always on” 24/7.

Le unità WD Red Pro con tecnologia NASware sono, infatti, ottimizzate per i sistemi NAS attraverso un algoritmo proprietario in grado di bilanciare prestazioni e affidabilità negli ambienti NAS e RAID.

Ma non solo. Le unità WD Red Pro sono anche dotate di un sensore d’urto multiasse che rileva automaticamente gli eventi d’urto, mentre la tecnologia dynamic fly height regola ogni funzione di lettura per compensare e proteggere i dati. Questa combinazione di tecnologia protegge ulteriormente le unità nei sistemi NAS più grandi con un massimo di 24 alloggiamenti e aiuta ad aumentare l’affidabilità del disco rigido.

Come di consueto, anche le unità WD Red Pro vantano una garanzia limitata di 5 anni per rasserenare tutti i clienti sulla qualità del proprio acquisto.

Qui la scheda del prodotto.