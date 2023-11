PNY presenta l’SSD CS3150 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4

PNY annuncia l’aggiunta dell’unità SSD CS3150 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 con dissipatore integrato alla sua gamma di SSD.

Il CS3150 è all’avanguardia nello storage, sfruttando l’interfaccia NVMe PCIe Gen5 x4 per offrire velocità di trasferimento dati senza pari. Con velocità di lettura/scrittura sequenziale rispettivamente fino a 12.000 MB/s e 11.000 MB/s2, questa tecnologia rivoluzionaria porta l’esperienza di elaborazione a livelli mai visti prima, rendendola la scelta ideale per i professionisti, gli appassionati e tutti coloro che cercano l’apice delle prestazioni di storage.

Dissipatore innovativo

Al momento del lancio, il CS3150 sarà disponibile nelle capacità di 1T e 2T4 e sarà integrato con uno dei tre diversi dissipatori a doppia ventola: nero, bianco o nero-RGB. Questi rivoluzionari dissipatori hanno un design innovativo con due ventole ultra-silenziose per massimizzare la dissipazione del calore generato da applicazioni altamente intensive, carichi di lavoro prolungati e velocità di trasferimento fulminee.

Gioco potenziato con XLR8 Gaming

Il CS3150 di PNY sfrutta appieno Microsoft® DirectStorage5, una funzione rivoluzionaria introdotta in Windows 11 che migliora sia la velocità di caricamento dei giochi che la qualità delle immagini. La combinazione di PNY XLR8 Gaming CS3150 con dissipatore RGB nero con PNY XLR8 Gaming DDR5 DRAM e una scheda grafica ad alte prestazioni come PNY GeForce RTX 4080 16GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan ridurrà al minimo i tempi di caricamento, consentendo di dedicare più tempo alla creazione o al gioco5. Inoltre, il software VelocityX di PNY è in grado di sincronizzare le luci RGB su tutti e tre i dispositivi e di overcloccare tutte le schede grafiche NVIDIA® del catalogo PNY.

Caratteristiche di CS3150:

VELOCITÀ SUPERIORI: prestazioni superiori rispetto agli SSD NVMe Gen4x4 con velocità fino a 12.000 MB/s Seq. Read e 11.000 MB/s 2 Seq Write.

prestazioni superiori rispetto agli SSD NVMe Gen4x4 con velocità fino a 12.000 MB/s Seq. Read e 11.000 MB/s Seq Write. PRODUTTIVITÀ: con velocità di lettura e scrittura fulminee, tempi di caricamento ridotti e una migliore reattività generale del sistema, è la soluzione ideale per gli appassionati di PC, i giocatori e i creatori di contenuti che esigono il massimo dai loro computer.

con velocità di lettura e scrittura fulminee, tempi di caricamento ridotti e una migliore reattività generale del sistema, è la soluzione ideale per gli appassionati di PC, i giocatori e i creatori di contenuti che esigono il massimo dai loro computer. RAFFREDDAMENTO ESTREMO: l’esclusivo dissipatore a doppia ventola è stato progettato per mantenere fresca l’unità SSD Gen5 x4 e impedire il rallentamento delle prestazioni, garantendone la costanza anche in situazioni difficili.

l’esclusivo dissipatore a doppia ventola è stato progettato per mantenere fresca l’unità SSD Gen5 x4 e impedire il rallentamento delle prestazioni, garantendone la costanza anche in situazioni difficili. RGB SYNC con VELOCITYX: Collegate il connettore di alimentazione a 9 pin (USB) del dissipatore CS3150 RGB per personalizzare i colori, gli effetti di illuminazione e le velocità della ventola utilizzando il software Velocity-X di PNY.

Collegate il connettore di alimentazione a 9 pin (USB) del dissipatore CS3150 RGB per personalizzare i colori, gli effetti di illuminazione e le velocità della ventola utilizzando il software Velocity-X di PNY. PROTEZIONE DEI DATI: CG Opal 2.0 abilitato per la crittografia hardware e la sicurezza dell’archiviazione.

Dati tecnici di CS3150:

Unità a stato solido PNY CS3150 M.2 NVMe Gen5 x4 con dissipatore integrato

Interfaccia: Interfaccia PCIe Gen5 (NVMe Gen5 x4)

Velocità: Fino a 12.000 MB/s in lettura e fino a 11.000 MB/s2 in scrittura (variabile a seconda del modello)

Capacità: 1TB, 2TB3

Dissipatore: Nero, bianco, nero-RGB

Requisiti di sistema:

Dissipatore nero/bianco: Connettore di alimentazione a 4 pin per alimentare le ventole integrate

Dissipatore RGB: Connettore di alimentazione a 9 pin (USB) per alimentare le ventole integrate e controllare i LED

Disponibilità del prodotto4

PNY CS3150 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 SSDs con dissipatore sarà disponibile a partire da metà Dicembere 20234 ai prezzi SRP sottoindicati;

1TB con dissipatore nero: a partire da 189€

1TB con dissipatore nero RGB: a partire da 199€

Note

(1) © 2023 PNY Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati. Il logo PNY è un marchio registrato di PNY Technologies, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari e non si deve dedurre alcuna affiliazione tra PNY e tali proprietari.

(2) Le velocità di trasferimento dei dati in lettura e scrittura sequenziale si basano su test interni di PNY condotti su un dispositivo host NVMe PCIe Gen5 x4; si prevedono prestazioni più basse se equipaggiato con dispositivi host PCIe Gen4 x4. Le prestazioni possono variare a seconda della capacità dell’unità, del dispositivo host, del sistema operativo e dell’applicazione.

(3) Per i dispositivi multimediali Flash, 1 megabyte = 1 milione di byte; 1 gigabyte = 1 miliardo di byte. La capacità effettivamente utilizzabile può variare. Una parte della capacità elencata viene utilizzata per la formattazione e altre funzioni e non è quindi disponibile per la memorizzazione dei dati.

(4) La disponibilità del prodotto varia a livello globale. Al momento del lancio, la regione Asia/Pacifico avrà le unità da 2 TB con tutte le versioni del dissipatore. In Europa/Medio Oriente/Africa saranno disponibili le unità da 1 TB con dissipatore nero o nero RGB.

(5) Richiede Windows 10 versione 1909 o superiore, un’unità SSD NVMe PCIe 3.0 o superiore come un’unità SSD PNY CS3150 Gen5 x4 e una scheda grafica che supporti DirectX12 e Shader Model 6.0. Solo i giochi per PC che supportano Microsoft DirectStorage potranno godere di tempi di caricamento e prestazioni migliori.

(6) Per tutti i dettagli, visitare il sito www.pny.com.