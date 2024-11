PowerMax: tutti i vantaggi dell’AI al servizio dello storage

Con l’evoluzione tecnologica in atto, cambiano le esigenze aziendali in ambito storage. Per rispondere a tali esigenze, Dell Technologies presenta importanti novità per Dell PowerMax, la soluzione storage ottimizzata per workload mission-critical.

Dell PowerMax: efficienza guidata dall’intelligenza artificiale per workload mission-critical

Oggi le aziende richiedono soluzioni storage in linea con i cambiamenti tecnologici in atto e in grado di anticipare le esigenze future. Le novità introdotte per Dell PowerMax offrono vantaggi basati sull’AI che contribuiscono a ottimizzare le prestazioni, ridurre i costi di gestione e prevenire gli incidenti prima che si verifichino:

Ottimizzazione delle prestazioni : grazie all’AI, la soluzione permette di accelerare le prestazioni con l’ottimizzazione dinamica della cache attraverso il riconoscimento dei modelli e l’analisi predittiva, riducendo la latenza e aumentando la velocità senza alcun costo di gestione.

: grazie all’AI, la soluzione permette di accelerare le prestazioni con l’ottimizzazione dinamica della cache attraverso il riconoscimento dei modelli e l’analisi predittiva, riducendo la latenza e aumentando la velocità senza alcun costo di gestione. Gestione predittiva e proattiva : il costante monitoraggio delle prestazioni del sistema fornisce informazioni utili per azioni correttive e capacità di adeguamento automatico.

: il costante monitoraggio delle prestazioni del sistema fornisce informazioni utili per azioni correttive e capacità di adeguamento automatico. Ottimizzazione automatica delle prestazioni del fabric di rete (FPIN) : PowerMax identifica rapidamente la congestione della rete Fibre Channel e ne isola la causa principale, consentendo una risoluzione degli incidenti fino a 8 volte più rapida.

: PowerMax identifica rapidamente la congestione della rete Fibre Channel e ne isola la causa principale, consentendo una risoluzione degli incidenti fino a 8 volte più rapida. Ottimizzazione dell’infrastruttura: l’assistente Dell AIOps, dotato di query in linguaggio naturale Gen AI, consente un’ottimizzazione dell’infrastruttura rapida e semplice.

Efficienza migliorata

PowerMax introduce un’efficienza RAID del 92% (RAID 6 24+2) per migliorare l’efficienza complessiva dello storage e funzionalità di monitoraggio energetico e ambientale. I clienti possono monitorare l’utilizzo di energia a tre livelli: array, rack e data center per migliorare l’efficienza energetica, gestire i costi energetici e ridurre efficacemente il consumo di consumo.

Migliorare la resilienza informatica con Dell PowerMax

PowerMax aggiunge nuove funzionalità di cybersecurity per aumentare la protezione dei dati, ridurre le superfici di attacco e permettere un rapido recovery post attacchi informatici.

Include:

Servizi di Cyber Recovery: il nuovo Dell Professional Service offre una solida protezione contro gli attacchi informatici e garantisce un recupero rapido ed efficiente, aiutando i clienti a raggiungere obiettivi di conformità rigorosi.

Autenticazione multifattore YubiKey: offre una maggiore protezione contro gli accessi non autorizzati, semplificando il processo di autenticazione degli utenti.

Raggiungere l’agilità multicloud

Le novità apportate per PowerMax accrescono l’agilità multicloud – essenziale per massimizzare l’utilizzo delle risorse, ridurre i costi e adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Abilitano: