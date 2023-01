Pricer presenta la soluzione Store-in-a-Store

Le aree del punto vendita designate ad effettuare il picking “dietro le quinte” stanno diventando il nuovo paradigma nelle operazioni in store. In occasione di NRF 2023 Pricer presenterà una soluzione Store-in-a-Store che consente la coesistenza di due ambienti ESL (Electronic Shelf Label) Pricer Plaza, portando nuovi livelli di efficienza per il servizio clienti e l’evasione degli ordini.

Sta infatti emergendo che i retailer hanno sempre più la necessità di identificare un percorso destinato esclusivamente all’attività di picking degli ordini online, sia per ridurne i tempi, sia per evitare di creare stress ai clienti durante i loro acquisti.

Grazie alla soluzione Store-in-a-Store di Pricer, i rivenditori sono in grado di gestire un’area designata al picking nel back-store utilizzando dati pick-to-light ad alta velocità e dati di consegna in real-time per evadere rapidamente gli ordini di acquisto online e il ritiro in negozio (BOPIS), promuovendo allo stesso tempo la produttività delle aree di vendita con l’automazione delle attività a scaffale.

Il colore tra i punti di forza di Pricer

I display a colori offrono l’esperienza che i clienti cercano e di cui hanno bisogno i retailer di generi alimentari. Ad NRF Pricer espone l’intera gamma di ESL a colori. La posizione ricoperta da Pricer come leader del settore nel basso consumo energetico e nell’autonomia del sistema si rivela ora come la migliore piattaforma per l’adozione scalabile del colore per i rivenditori.

Pricer ShelfVision per il monitoraggio degli scaffali in real-time

Insieme ai più importanti retailer, Pricer ha sviluppato una telecamera di monitoraggio degli scaffali abilitata all’AI: Pricer ShelfVision. Grazie alla combinazione di ShelfVision e dei dati analizzati in tempo reale, lo staff di vendita sarà avvisato automaticamente su quando rifornire, riorganizzare i prodotti o effettuare nuovi ordini.

La soluzione di Digital Signage per una migliore informazione ai consumatori

L’integrazione della Digital Signage e delle ESL rappresenta un elemento chiave per unificare il messaggio verso i consumatori in tutti gli elementi della comunicazione in store. Ciò consente ai retailer di mantenere un’assoluta coerenza nelle informazioni, oltre al controllo dei prezzi e delle promozioni, massimizzando al contempo l’efficacia della comunicazione al consumatore.

La tecnologia digitale a bordo scaffale di Pricer, SmartRail, insieme alle etichette elettroniche intelligenti, stanno offrendo ai retailer un nuovo vantaggio nella promozione degli espositori di fine corsia. La soluzione sfrutta l’ambiente SaaS Pricer Plaza per offrire un gateway robusto e intuitivo per la gestione delle promozioni digitali.

NRF 2023 è una delle principali fiere mondiali di tecnologia per il settore retail e si svolge a New York, dal 15 al 17 gennaio 2023. Pricer è presente allo stand 6539.