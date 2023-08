QNAP rilascia il QuTS hero h5.1.0

Si chiama QuTS hero h5.1.0 l’ultima versione del sistema operativo NAS basato su ZFS di QNAP. Le nuove funzionalità e gli aggiornamenti di questa versione rafforzano i NAS QuTS hero. Come? Con prestazioni di sistema più elevate e funzionalità migliorate per l’archiviazione di Big Data e la sicurezza dei dati. Il tutto fornendo soluzioni storage solide e affidabili per i carichi di lavoro aziendali critici che richiedono l’integrità dei dati.

“NAS QuTS hero basato su ZFS è progettato con tecnologie avanzate per l’ottimizzazione dello storage aziendale. Incluse self-healing, inline data reduction, ottimizzazione SSD e Real-time SnapSync che offre RPO zero,” ha dichiarato Sam Lin, Product Manager di QNAP. Sempre secondo Lin: “Con questi continui miglioramenti le soluzioni NAS QuTS hero migliorano le aziende con maggiore efficienza IT e affidabilità del sistema.”

Nuove funzioni chiave di QuTS hero h5.1.0