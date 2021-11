QNAP rilascia ufficialmente QuTS hero h5.0 basato su ZFS

QNAP Systems ha rilasciato ufficialmente il sistema operativo QuTS hero h5.0, la nuova versione del sistema operativo NAS basato su ZFS. Incluso un Linux Kernel (5.10) aggiornato, con una sicurezza migliorata, un supporto WireGuard VPN, una clonazione immediata delle snapshot, ed un supporto exFAT gratuito, il QuTS hero NAS di QNAP offre delle soluzioni eccezionali per l’archiviazione/backup dei dati, virtualizzazione o la modifica tempestiva dei contenuti multimediali nei file condivisi.

“La sicurezza dei dati ha la massima priorità in QNAP e affinché il NAS garantisse la massima affidabilità, abbiamo implementato un aggiornamento del kernel di sistema per QuTS hero,” ha dichiarato Sam Lin, Product Manager di QNAP, che aggiunge “In QuTS hero h5.0, abbiamo anche ottimizzato le prestazioni globali per venire incontro ai carichi aziendali complessi e di grande entità.”

Nuove applicazioni e funzioni principali in QuTS hero h5.0: