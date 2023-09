realme C51 arriva in Italia

In linea con quanto annunciato, realme ha rilasciato realme C51, l’ultimo arrivato della serie C.

Questo nuovo modello mira a ridefinire nuovamente l’entry-level offrendo funzionalità leader di segmento senza compromessi. In linea con la promessa del marchio “Nessun lancio senza una nuova tecnologia“, C51 continua a concentrarsi su ciò che è importante per gli utenti.

Come pioniere di fascia entry-level, il realme C51 offre una fotocamera da 50 MP senza eguali, lo spazio di archiviazione più ampio fino a 128 GB e la ricarica SUPERVOOC 33W, più veloce del segmento.

realme C51: esperienza smartphone completa a partire da 159 euro

Grazie alla sua profonda comprensione di ciò che gli utenti di smartphone entry-level apprezzano di più, realme C51 elimina i problemi di archiviazione. Questo grazie alla sua ampia capacità, che arriva fino a 128 GB nel segmento.

Con la tecnologia Dynamic RAM Expansion, è possibile espandere di ulteriori 4GB la RAM, così da ottenere un’esperienza più fluida, come quella offerta da 8GB.

Inoltre, C51 supporta 2 schede Nano SIM e 1 scheda MicroSD contemporaneamente, con un’espansione di archiviazione fino a 2 TB.

Il comparto fotografico del C51 ha la fotocamera principale da 50 MP con un’apertura f/1.8 insieme a una lente 5P. Ciò rende possibile la fotografia HD anche per i prodotti entry-level. Infatti, grazie alla sua alta risoluzione, è possibile catturare facilmente nitidi dettagli e conservare momenti meravigliosi. Inoltre, è dotato di una fotocamera selfie da 5 MP sul davanti. Queste caratteristiche consentono agli utenti di creare immagini nel loro stile preferito con una vasta gamma di innovative funzioni fotografiche.

Ricarica SUPERVOOC 33W più veloce del segmento

Un altro elemento chiave di questo smartphone è la ricarica rapida. Infatti, gli utenti possono sperimentare la ricarica SUPERVOOC 33W più veloce del segmento, che richiede solo 28 minuti per caricarsi al 50%. Rispetto al suo predecessore C31 con carica da 10W, il C51 ha notevolmente aumentato la sua velocità di ricarica del 100%. Con una batteria da 5000 mAh, la carica del telefono non sarà più una preoccupazione.

La serie C di realme ha come obiettivo quello di essere leader sul fronte design nella fascia entry-level. E anche il C51 rispecchia questa volontà. Infatti, grazie alle sue linee eleganti e ai suoi bordi angolari gli utenti avranno un’esperienza di utilizzo più comoda e una presa più salda. La parte posteriore presenta un corpo molto sottile nel segmento di soli 7,99 mm ed è realizzato con un design Glittering Stylish disponibile in due colori, Mint Green e Carbon Black. La fusione e l’unione di diverse texture crea dettagli ricchi e vibranti, rendendo il design complessivo più dinamico e alla moda.

C51 full screen a 6.74″ 90Hz e Mini Capsule

Il C51 è dotato di un display full screen da 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e uno screen di alta qualità e presenta una piccola notch in alto per la fotocamera anteriore. Questa offre un’esperienza visiva più confortevole. Gli utenti possono provare la prima Mini Capsule di Android anche sul C51, che si adatta al display e intorno alla fotocamera anteriore per le notifiche. Inoltre, può illuminarsi con luci dinamiche di diversi colori in tre stati della batteria: carica completa, in carica e batteria scarica, rispettivamente in verde, blu e rosso. In aggiunta, gli utenti possono provare altre due funzioni: utilizzo dei dati e statistiche sui passi.

Per concludere, realme C51 è dotato di un altoparlante UltraBoom al 150%, di un sensore di impronte digitali fast-side e di un NFC multifunzionale. Inoltre, realme C51 si attiene a test rigorosi per offrire una qualità premium.

Come pioniere di fascia entry-level, il C51 offre quattro caratteristiche leader nel segmento che vanno oltre le aspettative, per migliorare l’esperienza dell’utente.

Anche per questo, realme è stata inserita nella lista delle startup più influenti della Cina 2023 di Fortune China, una delle riviste economiche più influenti al mondo.

È un award molto importante per realme, perché sottolinea il grande impegno dell’azienda nel migliorarsi sempre e nell’offrire soluzioni utili per gli utenti.