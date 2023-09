C51: realme conferma il lancio il 20 settembre

realme, brand di smartphone, ha confermato il lancio del nuovo realme C51 previsto per il 20 settembre. Il realme C51 è uno smartphone entry-level innovativo, dotato del più ampio spazio di archiviazione fino a 128 GB del segmento, di una fotocamera da 50 MP e di una ricarica rapida da 33 W, e ridefinirà ancora una volta il concetto di entry-level.

realme mira a rendere il vasto spazio di archiviazione uno standard per gli smartphone entry-level e a offrire un’esperienza d’uso priva di preoccupazioni, e questo si riflette sul C51, grazie al più grande spazio di archiviazione del segmento con una ROM fino a 128 GB e una RAM dinamica da 8 GB. Inoltre, il C51 supporta 2 schede Nano SIM e 1 scheda MicroSD contemporaneamente, consentendo di espandere lo storage fino a 2 TB.

realme C51 è dotato di una fotocamera principale da 50MP, leader del segmento, che rende possibile la fotografia in HD anche al livello base. Inoltre, il C51 è abbinato alla ricarica SUPERVOOC da 33W più veloce del segmento. Rispetto al suo predecessore da 10W, il C31, il C51 ha aumentato la velocità di ricarica del 100%.

Il retro del realme C51 presenta un motivo dal nome Stylish Glittering, dato dalla fusione di diverse texture che creano dettagli brillanti e accattivanti, rendendo il design complessivo più dinamico e alla moda.

Focus su realme

realme è un’azienda globale emergente di tecnologia di consumo che sta rivoluzionando il mercato degli smartphone e dell’AIoT rendendo più accessibili tecnologie all’avanguardia. Il brand offre ai giovani consumatori di tutto il mondo una gamma di smartphone e dispositivi tecnologici con specifiche, qualità e design di tendenza a prezzi accessibili.

Fondata da Sky Li nel 2018 e guidata dalla filosofia “Dare to Leap”, realme è diventata in soli tre anni uno dei primi 5 player di smartphone in 30 mercati a livello globale. realme è entrata in 61 mercati in tutto il mondo, tra cui Cina e Sud-Est asiatico, Asia meridionale, Europa, Medio Oriente, America Latina e Africa, e ha una base di utenti globale di oltre 140 milioni.