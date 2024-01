RICOH Image: da PFU nuova gamma di scanner

PFU (EMEA) Limited presenta tre nuovi scanner della serie RICOH Image, in grado di offrire grande flessibilità, resilienza e una soluzione economica per gli ambienti che necessitano quotidianamente di un elevato numero di scansioni.

Ottimizzati per gli ambienti più performanti, gli scanner RICOH fi-8950, fi-8930 e fi-8820 sono progettati per gestire la scansione continua di grandi volumi di documenti, con una struttura solida, alimentatori automatici da 500 fogli (fi-8820) o 750 fogli (fi-8950 e fi-8930) e velocità di scansione fino a 150PPM, a seconda del modello.

La costanza delle prestazioni è garantita dalla connettività USB 3.2 o Gigabit LAN ad alta velocità, dall’ampio angolo di apertura di 105° e dalle luci LED interne, che ne facilitano la manutenzione.

Le avanzate funzioni di protezione della carta, come il rilevamento dei documenti pinzati e la correzione automatica dell’inclinazione, consentono di evitare blocchi e di risparmiare tempo. Inoltre, la funzione di alimentazione multipla intelligente blocca automaticamente la scansione in presenza di adesivi, post-it o etichette apposte su un documento.

È possibile gestire senza problemi o interruzioni diversi tipi di documenti grazie ai due percorsi di alimentazione presenti in ciascun modello: il classico ADF a U e il percorso lineare che accetta documenti con spessore fino a 1,25 mm. Anche i lotti misti non rappresentano un problema grazie alla funzione di selezione automatica del profilo.

La reputazione degli scanner RICOH Image per i tassi di precisione OCR leader nel settore e l’eccezionale qualità delle immagini è mantenuta grazie alla combinazione della nostra esclusiva tecnologia Clear Image Capture e del driver PaperStream IP che rimuove anche il rumore di fondo e ottimizza le dimensioni dei file per un’archiviazione a basso costo.

Piani di assistenza strutturati su più livelli, materiali di consumo e parti di ricambio a costo fisso offrono costi di gestione ben definiti e sono disponibili anche opzioni di post-imprinting sul retro e sul fronte. Inoltre, un peso di soli 23 kg, maniglie di facile presa e dimensioni compatte rendono questi modelli estremamente trasportabili nella categoria degli scanner altamente professionali.

Il pacchetto di soluzioni è completato dal software PaperStream, anche se questi scanner possono essere utilizzati in modo flessibile con qualsiasi altra applicazione di acquisizione delle immagini. Sono stati inoltre ottimizzati per l’uso con il software PaperStream Capture Pro, leader del settore, quando vengono utilizzati in ambienti con più postazioni.

“Con questa nuova gamma abbiamo voluto cambiare le regole della scansione professionale ad alto volume”, commenta Hiroaki Kashiwagi, President e CEO di PFU (EMEA) Limited. “Come leader mondiale nelle soluzioni di scansione, sappiamo bene che è fondamentale offrire una tecnologia intuitiva e una facilità d’uso, unita a prestazioni, resistenza e convenienza, per ottimizzare le operazioni di scansione per grandi volumi. Questi nuovi modelli sono all’altezza su tutti i fronti”, continua Kashiwagi.