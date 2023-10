15 milioni di scanner al mondo sono a marchio PFU

PFU ha orgogliosamente annunciato di aver raggiunto un importante traguardo: 15 milioni di scanner all’avanguardia prodotti e distribuiti a clienti soddisfatti in tutto il mondo.

Sin dalla sua nascita, PFU si è impegnata a superare i confini della tecnologia. Lo ha fatto fornendo soluzioni innovative e di alta qualità che migliorano la produttività dei clienti. Questo risultato testimonia la dedizione e la competenza di tutto il team PFU.

I 15 milioni di unità prodotte e vendute comprendono un’ampia gamma di scanner progettati per soddisfare le diverse esigenze di aziende di ogni dimensione. Questi prodotti hanno raccolto numerosi consensi per le loro funzionalità avanzate, affidabilità e prestazioni.

15 milioni: i punti chiave di questo straordinario traguardo

Qualità costante. Ognuno dei 15 milioni di scanner rappresenta il culmine dell’impegno di PFU per l’eccellenza nel design, nella progettazione e nella produzione. Rigorosi processi di controllo della qualità assicurano che ogni dispositivo soddisfi i più elevati standard industriali.

Impatto globale. PFU ha raggiunto clienti in oltre 100 Paesi, con un impatto significativo sull’adozione della tecnologia di acquisizione delle immagini in tutto il mondo. I 15 milioni di scanner sono considerati il primo passo di importanti progetti di trasformazione digitale. Sono, inoltre, stati determinanti per migliorare la produttività, potenziare la connettività e promuovere l’innovazione in diversi settori.

Soddisfazione dei clienti. PFU ha sempre ricevuto riscontri positivi dai clienti, che apprezzano prestazioni, durata e facilità d’uso dei suoi prodotti. Questo traguardo riflette la fiducia e la fedeltà riposte nella serie fi, nella serie SP e negli scanner ScanSnap.

PFU continua a innovare, al lavoro su nuovi prodotti e funzionalità. Con l’evolversi della tecnologia, l’azienda si impegna per restare all’avanguardia nel settore, proponendo soluzioni che superino le aspettative e ridefiniscano i casi d’uso.

Seiji Murakami, President e Representative Director di PFU Limited, ha espresso la sua gratitudine a clienti, dipendenti e partner. Il manager ha affermato: “Il raggiungimento di questa pietra miliare è una testimonianza dell’incredibile dedizione del nostro team e del solido supporto dei nostri clienti e partner. Siamo entusiasti di continuare il nostro percorso, ampliando i confini della tecnologia di acquisizione di immagini, portando l’innovazione a nuovi livelli.”