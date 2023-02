Riunioni professionali ibride ancora più easy con Jabra

Con l’obiettivo dichiarato di rendere ancora più semplici le riunioni professionali ibride, Jabra ha annunciato il lancio di Jabra PanaCast 50 Video Bar, un sistema Android per la collaborazione professionale che integra il portafoglio di soluzioni di Jabra per sale riunioni di piccole e medie dimensioni.

Annunciato ieri all’edizione 2023 dell’ISE di Barcellona, il sistema PanaCast 50 Video Bar rappresenta un’integrazione del portafoglio di soluzioni della videocamera PanaCast 50 per sale riunioni di piccole e medie dimensioni. Come accennato, il sistema PanaCast 50 Video Bar è una soluzione integrata che comprende un’unità di calcolo basata su Android, nonché un SOC (Security Operation Center) di ultima generazione, altoparlanti, microfoni, videocamera, con interfacce di rete e di visualizzazione per una facile implementazione.

La soluzione è dotata di un controller touch da 10,1″ per gestire l’esperienza della sala. Il sistema funziona con applicazioni UC native come Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms.

Inoltre, come reso noto dalla società, il portafoglio completo offre opzioni di implementazione flessibili per garantire la migliore esperienza di collaborazione con una soluzione integrata su Android, una soluzione modulare su Windows attraverso PanaCast 50 Room Systems con Lenovo e Crestron, o una soluzione BYOD (bring your own device) con PanaCast 50.

Riunioni professionali ibride di ultima generazione

Il sistema PanaCast 50 Video Bar offre la stessa collaudata esperienza d’uso delle altre due soluzioni del portafoglio. Con anche una copertura completa dell’ambiente grazie all’esclusivo sistema multi-camera Panoramic-4Kcon campo visivo di 180°, che garantisce una rappresentazione fedele delle persone presenti nella stanza. Dispone inoltre di otto microfoni di livello professionale con rilevamento della voce e algoritmi intelligenti che identificano e rimuovono automaticamente gli echi residui e i rumori statici, nonché di un sistema di quattro potenti altoparlanti in una configurazione stereo a zero vibrazioni. Allo stesso tempo, le sue Intelligent Meeting Room Experiences – che includono Virtual Director, Intelligent Zoom e Dynamic Composition – offrono la migliore esperienza per i partecipanti da remoto.

Il sistema PanaCast 50 Video Bar è progettato per adattarsi all’evoluzione delle esperienze UC e alle esigenze dei luoghi di lavoro ibridi grazie alla sua piattaforma software alimentata dall’Intelligenza Artificiale. Soprattutto, è facile da installare, gestire e utilizzare: tutto ciò che serve per le videoconferenze è incorporato nel sistema di controllo, con un semplice tasto one-touch per la partecipazione, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi, consentendo un’implementazione e una gestione semplice, sicura e scalabile in qualsiasi ambiente di piccole e medie dimensioni.

Come sottolineato in una nota da Aurangzeb Khan, SVP for Intelligent Vision Systems di Jabra: «Abbiamo l’urgente necessità di migliorare la collaborazione nell’odierna era del lavoro ibrido. La nostra ricerca* ha rilevato che l’equità delle riunioni ha un forte impatto sull’esperienza, sul benessere e sui livelli di produttività dei dipendenti. L’aggiunta del sistema PanaCast 50 Video Bar come soluzione di sala al portafoglio Jabra PanaCast – con le soluzioni BYOD e di sala già fornite – può migliorare notevolmente l’esperienza dei meeting in modalità ibrida. Il portafoglio di soluzioni Jabra PanaCast 50 risponde all’insieme delle esigenze aziendali per le sale riunioni di piccole e medie dimensioni. Vogliamo facilitare i confronti dei professionisti e incoraggiare l’innovazione tra le piattaforme di riunione, indipendentemente dalla loro ubicazione».

PanaCast 50 Video Bar System sarà disponibile da giugno 2023, al prezzo suggerito di vendita di 3.649 euro.